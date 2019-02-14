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Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого

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Жарти про День закоханих - фото 1
Жарти про День закоханих

День Валентина – не лише свято кохання й романтики, а й відмінний привід для жартів. До вашої уваги найкращі анекдоти про 14 лютого, які зарядять позитивом, навіть якщо ви не відзначаєте День закоханих!

Радість і любов – найкращі відчуття в світі, тож смійтеся і кохайте разом з Радіо МАКСИМУМ! Ось добірка кумедних приколів про найромантичніше свято року – День Валентина.

***

– Що подаруєш дружині на День закоханих?
– Це ж День закоханих, а не День одружених.

***

Анекдот про Валентинку - фото 307749

***

У День святого Валентина в магазині:
– Вам допомогти?
– Так, я вибираю подарунок для найкращої людини в світі.
– Може, ноутбук?
– Ні, ноутбук у мене вже є.

***

На 14 лютого подарую своєму коханому дивану нове покривало.

або:

Жарт про самотніх у День Валентина - фото 307750

***

– Я не хочу жити з таким з таким скупердяєм, як ти. Ось твій перстень.
– А де коробочка?

***

Прикол про 14 лютого - фото 307754

***

– Дорога, що б ти хотіла в подарунок на День святого Валентина?
– Сумку зі зміїної шкіри.
– Це дуже дорого.
– Тоді дозволь мені почитати твої повідомлення у Фейсбуці...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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