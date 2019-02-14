Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого

День Валентина – не лише свято кохання й романтики, а й відмінний привід для жартів. До вашої уваги найкращі анекдоти про 14 лютого, які зарядять позитивом, навіть якщо ви не відзначаєте День закоханих!

Радість і любов – найкращі відчуття в світі, тож смійтеся і кохайте разом з Радіо МАКСИМУМ! Ось добірка кумедних приколів про найромантичніше свято року – День Валентина.

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– Що подаруєш дружині на День закоханих?

– Це ж День закоханих, а не День одружених.

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У День святого Валентина в магазині:

– Вам допомогти?

– Так, я вибираю подарунок для найкращої людини в світі.

– Може, ноутбук?

– Ні, ноутбук у мене вже є.

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На 14 лютого подарую своєму коханому дивану нове покривало.

або:

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– Я не хочу жити з таким з таким скупердяєм, як ти. Ось твій перстень.

– А де коробочка?

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– Дорога, що б ти хотіла в подарунок на День святого Валентина?

– Сумку зі зміїної шкіри.

– Це дуже дорого.

– Тоді дозволь мені почитати твої повідомлення у Фейсбуці...

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