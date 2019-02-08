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Анекдоти про п'ятницю: найкращі жарти, які вас розвеселять

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П'ятничні анекдоти - фото 1
П'ятничні анекдоти

Максимум позитиву – на Радіо МАКСИМУМ! Підготували для вас найкращі анекдоти п'ятниці, які розсмішать вас та зарядять гарним настроєм на всі вихідні.

До вашої уваги добірка курйозних жартів – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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– Та годі, ми ж не щоп'ятниці п'ємо.
– Ти просто не кожну пам'ятаєш!

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Анекдот про п'ятницю - фото 306336

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Друзі зібралися в барі в п'ятницю ввечері, один запізнився на півгодини. Нарешті приходить і каже: – Хлопці, вибачте, що затримався, але по дорозі сюди я побачив, як троє хлопців збиралися пограбувати і побити мого боса! – І що, ти допоміг? – Та спочатку хотів, а потім вирішив, що вони самі цілком з ним впораються!

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Жарт про п'ятницю в календарі - фото 306337

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Щопонеділка почуваюся трішки Робінзоном Крузо. Ну дуже сумую за П'ятницею!

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Прикол про блодинку - фото 306338

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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