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Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій

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Приколи про понеділок - фото 1
Приколи про понеділок

Розпочинай тиждень із усмішки! До вашої уваги найкращі анекдоти, які розсмішать вас та зарядять позитивом на цілий день. Бадьорого вам понеділка!

Ось добірка курйозних жартів – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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Найбільшу силу тяжіння має ліжко в понеділок вранці.

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Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій - фото 306836

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Ранок. Понеділок. Начальник:
– Очі в тебе опухлі і червоні. Ти що, пив?
– Ні, блін, на роботу йти не хотів ... Плакав.

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Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій - фото 306838

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Ранок понеділка ... Що може бути прекрасніше? Та, мабуть, все.

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Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій - фото 306837

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Мусульмани не працюють в п'ятницю, євреї – у суботу, християни – у неділю. Хто-небудь, вигадайте релігію, щоб не працювати в понеділок!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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