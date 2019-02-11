Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій

Розпочинай тиждень із усмішки! До вашої уваги найкращі анекдоти, які розсмішать вас та зарядять позитивом на цілий день. Бадьорого вам понеділка!

Ось добірка курйозних жартів – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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Найбільшу силу тяжіння має ліжко в понеділок вранці.

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Ранок. Понеділок. Начальник:

– Очі в тебе опухлі і червоні. Ти що, пив?

– Ні, блін, на роботу йти не хотів ... Плакав.

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Ранок понеділка ... Що може бути прекрасніше? Та, мабуть, все.

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Мусульмани не працюють в п'ятницю, євреї – у суботу, християни – у неділю. Хто-небудь, вигадайте релігію, щоб не працювати в понеділок!

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