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Анекдоти дня: веселі жарти, які піднімуть вам настрій на максимум

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Найкращі анекдоти - фото 1
Найкращі анекдоти

Сміх продовжує життя, а з Радіо МАКСИМУМ ви будете жити вічно! Ми підготували для вас найкращі анекдоти, які розвеселять на цілий день. Ловіть максимум позитиву!

Ось добірка анекдотів на всі випадки життя – смійтеся самі та веселіть своїх друзів ;)

***

Дружина входить у ванну і бачить: на вагах стоїть чоловік і втягує живіт.
– Думаєш, це допоможе?
– Звичайно! Як я інакше побачу цифри?!

***

Анекдот про подарунки - фото 304609
Анекдот про подарунки

***

От мода осміліла! Раніше бабусиними трусами можна було вимити і протерти насухо всю машину, а зараз трусами дружини не можна навіть окуляри протерти ...

***

Жарт про чергу - фото 304610
Жарт про чергу

***

Дружина – чоловікові:
– Тобі все одно доведеться зробити цей важливий життєвий крок!
– Але я ще не готовий!
–Ти не зможеш ходити в ній вічно! Віддай мені цю стару порвану футболку на ганчірку!

***

Життєва історія - фото 304611
Життєва історія

***

Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші ... Тепер я люблю гроші.

Знаєте кумедний жарт? Пишіть у коментарях і ми його обов'язково опублікуємо!

Дивіться також: Як канадці розважаються, поки розчищають дороги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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