Анекдоти дня: веселі жарти, які піднімуть вам настрій на максимум

Сміх продовжує життя, а з Радіо МАКСИМУМ ви будете жити вічно! Ми підготували для вас найкращі анекдоти, які розвеселять на цілий день. Ловіть максимум позитиву!

Ось добірка анекдотів на всі випадки життя – смійтеся самі та веселіть своїх друзів ;)

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Дружина входить у ванну і бачить: на вагах стоїть чоловік і втягує живіт.

– Думаєш, це допоможе?

– Звичайно! Як я інакше побачу цифри?!

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Анекдот про подарунки

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От мода осміліла! Раніше бабусиними трусами можна було вимити і протерти насухо всю машину, а зараз трусами дружини не можна навіть окуляри протерти ...

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Жарт про чергу

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Дружина – чоловікові:

– Тобі все одно доведеться зробити цей важливий життєвий крок!

– Але я ще не готовий!

–Ти не зможеш ходити в ній вічно! Віддай мені цю стару порвану футболку на ганчірку!

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Життєва історія

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Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші ... Тепер я люблю гроші.

Знаєте кумедний жарт? Пишіть у коментарях і ми його обов'язково опублікуємо!

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