Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас

Заряджайся позитивом на Радіо МАКСИМУМ! Підготували для вас найкращі анекдоти середи, які змусять вас реготати до сліз.

Ось добірка кумедних жартів – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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СМС від дружини: "Я помияла машину!"...

Чоловік, хапаючись за голову: – Господи, нехай це буде "И"!

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У мене вдома живуть кіт і собака. Кожен раз, коли в гості приходить хтось новий і запитує, чи не кусається собака, я відповідаю "ні". Наївні, вони не знають, що у мене кусається кіт.

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– Дівчино, давайте сьогодні ввечері з вами зустрінемося.

– Я заміжня, який вечір! Давайте вдень ...

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Одного разу я подарував порожній конверт молодятам, і його при мені розкрили. Так що я вже нічого не боюся.

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