Анекдоти дня: найкращі жарти 1 лютого, які розсмішать вас до сліз

Сміх продовжує життя, а з Радіо МАКСИМУМ ви будете жити вічно! До вашої уваги найкращі п'ятничні анекдоти, від яких ви будете реготати цілий день. Заряджайтеся позитивом!

Підготували для вас анекдоти, які особливо актуальні в п'ятницю – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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– А давай проведемо відпустку біля моря. Візьмемо дружин і поїдемо. Чи в тебе є краща пропозиція?

– Звичайно, є! Поїдемо без дружин

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В лікарню привезли чоловіка з нервовим зривом.

– Що...жінка довела?

– Ні! Повільний інтернет!!!

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Ніколи не їжте останню котлету зі сковорідки: однією котлетою не наїсися, а порожню сковорідку доведеться мити.

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