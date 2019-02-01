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Анекдоти дня: найкращі жарти 1 лютого, які розсмішать вас до сліз

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Анекдот п'ятниці - фото 1
Анекдот п'ятниці

Сміх продовжує життя, а з Радіо МАКСИМУМ ви будете жити вічно! До вашої уваги найкращі п'ятничні анекдоти, від яких ви будете реготати цілий день. Заряджайтеся позитивом!

Підготували для вас анекдоти, які особливо актуальні в п'ятницю – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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– А давай проведемо відпустку біля моря. Візьмемо дружин і поїдемо. Чи в тебе є краща пропозиція?
– Звичайно, є! Поїдемо без дружин

***

Анекдоти дня: найкращі жарти 1 лютого, які розсмішать вас до сліз - фото 305087

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В лікарню привезли чоловіка з нервовим зривом.
– Що...жінка довела?
– Ні! Повільний інтернет!!!

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Анекдоти дня: найкращі жарти 1 лютого, які розсмішать вас до сліз - фото 305089

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Ніколи не їжте останню котлету зі сковорідки: однією котлетою не наїсися, а порожню сковорідку доведеться мити.

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Анекдоти дня: найкращі жарти 1 лютого, які розсмішать вас до сліз - фото 305088

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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