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Анекдоти дня: найкращі жарти 31 січня, які розвеселять вас

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Анекдот дня - фото 1
Анекдот дня

Максимум позитиву – на Радіо МАКСИМУМ! Ми підготували для вас найкращі анекдоти, від яких ви будете сміятися цілий день. Заряджайтеся гарним настроєм!

Ось добірка анекдотів на будь-який смак – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

***

Мужик помічає, що його жінка підстриглася, лише в двох випадках:
1) вона прийшла додому лиса;
2) він сидів і чекав її в перукарні.

***

Анекдот про чоловіка і дружину - фото 304880

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Строгий начальник автосервісу перший раз в житті вирішив зробити приємне своїм підлеглим і відпустив всіх додому раніше на 4 години, тим самим зруйнувавши не одну сім'ю.

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Анекдот про Укравтодор - фото 304882

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Кандидат у депутати каже виборцям:
– Газ і нафта належать народу. Це факт.
Один із присутніх запитує:
– А чому народ сам собі продає їх за такі шалені гроші?

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Анекдот про чергу в туалет - фото 304914

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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