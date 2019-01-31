Анекдоти дня: найкращі жарти 31 січня, які розвеселять вас

Максимум позитиву – на Радіо МАКСИМУМ! Ми підготували для вас найкращі анекдоти, від яких ви будете сміятися цілий день. Заряджайтеся гарним настроєм!

Ось добірка анекдотів на будь-який смак – смійтеся самі та веселіть своїх друзів і колег ;)

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Мужик помічає, що його жінка підстриглася, лише в двох випадках:

1) вона прийшла додому лиса;

2) він сидів і чекав її в перукарні.

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Строгий начальник автосервісу перший раз в житті вирішив зробити приємне своїм підлеглим і відпустив всіх додому раніше на 4 години, тим самим зруйнувавши не одну сім'ю.

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Кандидат у депутати каже виборцям:

– Газ і нафта належать народу. Це факт.

Один із присутніх запитує:

– А чому народ сам собі продає їх за такі шалені гроші?

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