Андре Тан випустив патріотичні футболки, щоб допомогти постраждалим від війни

Український дизайнер Андре Тан створив спеціальні благодійні футболки, кошти від продажу яких перекажуть на допомогу тим, хто постраждав від бойових дій.

Команда ANDRE TAN від початку війни долучилася до волонтерства й допомагала ЗСУ та ТРО. Зараз дизайнер вирішив допомогти жінкам, дітям, людям похилого віку, які постраждали від війни.

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Реалізувати цю допомогу допоможе "Фонд Маша", який очолює телеведуча Маша Єфросиніна, адже всі кошти від продажу футболок перекажуть саме у цей фонд.

"Сміливість – це допомагати тим, хто цього потребує. Незважаючи ні на що", – прокоментував дизайнер Андре Тан.

Партія патріотичних футболок "standwithukraine" вже відшити та готова, тож продаж благодійних футболок вже розпочався й кожен охочий може підтримати цю ініціативу.

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