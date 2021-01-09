Американка знайшла McDonald's, який переносить у 90-і (ефектні фото)

Американка завітала до одного із McDonald's, який виявився порталом у 1990-і, адже з того часу тут нічого не змінилось. Звісно ж, крім продуктів.

Реддіторка з ніком Carbonbasedcat розповіла про свою неочікувану знахідку у США, а саме ресторан швидкого харчування McDonald's, у якому час зупинився майже 30 років тому.

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Річ у тому, що інтер'єр закладу справді не змінювався, тому можна побувати у справді автентичному місці. На щастя, продуктів та меню це не стосується.

"Поки ми у 2021 році, то McDonald's в Орегоні все ще у 1995", – відзначила дівчина, додавши яскраві фото. На думку коментаторів, це чудова ідея для закладу, адже мода повертається, тож незабаром він стане ще популярнішим місцем серед відвідувачів.

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