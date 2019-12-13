Американці показали велосипед майбутнього X One

Американський стартап представив на краудфандинговій платформі Indiegogo "розумний" електровелосипед X One. Він поєднує в собі безліч передових технологій, таких як розпізнавання облич, голосове керування, GPS, систему регенерації енергії під час їзди та багато іншого.

Керування велосипедом здійснюється через мобільний додаток на смартфоні, який поміщається у спеціальне кріплення на рамі.

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Остання виконана з композитних матеріалів, завдяки чому вага всієї конструкції становить від 20 до 24 кілограмів у залежності від версії. Через смартфон відбувається аутентифікація власника за допомогою розпізнавання обличчя, так що ніхто сторонній не зможе скористатися велосипедом.

Смартфон також можна застосовувати для управління різними функціями велосипеда за допомогою голосових команд, а увімкнення поворотників здійснюється нахилом голови у відповідну сторону. Крім того, датчик освітленості на пристрої дає автоматичну команду ввімкнення ліхтарів у темряві.

Знімного акумулятора вистачає на 75 кілометрів їзди при максимальній швидкості 45 км/год. Крім того, під час їзди з гірки, під гірку або при гальмуванні відбувається вироблення енергії, завдяки чому забезпечується збільшення ходу велосипеда. Завдяки підтримці швидкої зарядки, на повне відновлення сил X One йде всього 2,5 години.

Ціна X One починається від $ 1999 року за базову версію і досягає $ 2199 за найпотужнішу модифікацію. У роздробі велосипед коштуватиме від $ 3999 до $ 4399.

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