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Алгоритм навчився передбачати майбутній успіх зірок
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Програму створили вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні. Для цього вони навчили нейромережу на профілях понад 2,4 мільйона акторів і актрис в інтернет-базі фільмів IMDb. Крім прогнозування кар'єрних траєкторій, вчені виявили зв'язок між гендером і успіхом в галузі, а також суттєві кореляції
Тривала кар'єра і висока активність в кіноіндустрії виявилися вкрай рідкісні в порівнянні з поширенішою тенденцією дуже популярних акторів і актрис, слава яких триває рік і менше.
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Майже 70 відсотків профілів, які аналізував комп'ютерний алгоритм, потрапили в категорію «короткоживучих» зірок. Також команда вчених виявила, що актори-чоловіки, які не були «короткоживучими» зірками, як правило, мають тривалішу кар'єру, ніж їх колеги-жінки.
Не дивно, що ті, хто вже працює в шоу-бізнесі, з більшою ймовірністю отримають нову роль. Ті періоди, коли зірки послідовно знаходять ролі в кіно хоча б на два роки, називаються «гарячими смугами». Але їх контрастують «холодні смуги» – періоди часу, коли актори й актриси чекають нової роботи.
Під час дослідження також виявилося, що найчастіше жінки мають триваліші холодні смуги, ніж чоловіки. І чоловіки-актори, швидше за все, відновляться від холодної смуги та виходять з неї, в той час як актриси можуть виявитися в нескінченному пошуку ролей.
У зірок існує також період «золотого року» – часу, коли у кінозірки найбільше ролей за один рік. Учені з'ясували, що у більшості акторів «золотий рік» настає на початку кар'єри. Приголомшливий успіх оцінювався як найбільша кількість ролей за один рік, якщо акторська кар'єра тривала як мінімум два десятиліття. Дослідники виявили, що серед тих акторів, у яких «золотий рік» настає в середині або кінці кар'єри, найбільше чоловіків. Це означає, що жінкам у майбутньому стає складніше отримувати нові ролі.
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