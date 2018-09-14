Альф не оцінив би: у США пропонують заборонити їсти котів і собак

У 44 штатах США досі дозволено їсти котів і собак / Blue Cross

На сьогодні вживання в їжу м'яса цих тварин дозволено на території 44 штатів.

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про заборону вживання м'яса кішок і собак на території країни.

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"Собаки і кішки забезпечують любов і спілкування мільйонам людей і не повинні бути вбиті і продані як їжа", – розповів один з ініціаторів законопроекту Верн Б'юкенен.

Коти та собаки – не для їжі

За порушення закону передбачається штраф до $ 5 тис. Згідно з документом, виключення будуть зроблені тільки для племен індіанців, які вбивають цих тварин для деяких релігійних обрядів.

Ще один автор законопроекту Алсі Хейстінгс підкреслив, що прийняття закону допоможе США активізувати боротьбу з торгівлею м'ясом собак і кішок в інших країнах.

Законопроект повинен бути винесений на голосування в Сенат і в разі позитивного рішення підписаний президентом Дональдом Трампом.

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