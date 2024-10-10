Alena Omargalieva презентувала неймовірний кліп на пісню "Малинове вино"

Українська виконавиця Alena Omargalieva продовжує активно просувати свою сольну кар’єру. Нещодавно вона випустила дебютний сингл "Малинове вино".

Alena Omargalieva у свій день народження представила відео на сольний трек "Малинове вино", який знімали на даху хмарочоса та в пшеничному полі. Дивіться неймовірний ролик на YouTube.

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Alena з’являється в відео в п’яти розкішних образах – кожен з них уособлює емоції героїні, яка переживає нещасливе кохання. Режисером виступив Олексій Островой, який знімав роботи на дуетні сингли TamerlanAlena і Tamerlan.

Зйомки почалися на світанку на даху хмарочоса, продовжилися на пшеничному полі, а закінчилися під ранок наступного дня у вишуканих двоповерхових апартаментах. Загалом вони тривали 25 годин.

Я прожила ціле маленьке життя на зйомках "Малинового вина". Було страшенно холодно, коли ми почали знімати в басейні на даху, а під час зйомки в полі ми згорали під палючим сонцем, температура повітря була вище 35 градусів! – поділилася Alena Omargalieva. – Символічно, що моя героїня переживає в кадрі весь спектр емоцій і почуттів, які викликала у неї зрада коханого: від розгубленості до байдужості і рішення йти далі.

Нагадаємо, що нещодавно Alena Omargalieva вперше вийшла на сцену з сольним шоу після 12-ти років у дуеті TamerlanAlena. З початку повномасштабного вторгнення чоловік та партнер по сцені співачки Тамерлан обрав військову справу, а Альона почала співати сольно. За 2 останніх роки артистка написала потужні хіти та створила нову програму, яку представила під час концерту у Києві.

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