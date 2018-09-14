Актриса серіалу Секс і місто програла передвиборчу гонку

У березні стало відомо, що актриса Синтія Ніксон, котра зіграла Міранду в серіалі "Секс і місто", вирішила балотуватися в губернатори Нью-Йорка від Демократичної партії США.

Її конкурентом був чинний губернатор міста Ендрю Куомо.

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13 вересня відбувся праймеріз демократів, за результатами якого офіційним кандидатом від партії висунули Куомо. Він набрав 65,6% голосів, а Ніксон – усього 34,4%.

У себе у Twitter актриса написала, що попри результати, вона натхненна та рада, що їм вдалося кардинально змінити політичний ландшафт у штаті.

While the result tonight wasn’t what we had hoped for, I’m not discouraged. I’m inspired. I hope you are too. We have fundamentally changed the political landscape in this state. — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 14 вересня 2018 р.

Нагадаємо, до кандидатури актриси багато політиків ставилися скептично, називаючи її "некваліфікованою лесбіянкою", а також дорікали Ніксон у відсутності досвіду.

Подібні висловлювання Синтія сприймала іронічно і навіть випустила значки з таким написом. Протягом всієї кампанії вона займала активну позицію щодо легалізації марихуани в штаті Нью-Йорк.

Вибори на посаду губернатора Нью-Йорка відбудуться 6 листопада 2018 року.

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