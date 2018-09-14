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Актриса серіалу Секс і місто програла передвиборчу гонку

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Синтія Ніксон програла передвиборчу гонку - фото 1
Синтія Ніксон програла передвиборчу гонку / gettyimages

У березні стало відомо, що актриса Синтія Ніксон, котра зіграла Міранду в серіалі "Секс і місто", вирішила балотуватися в губернатори Нью-Йорка від Демократичної партії США.

Її конкурентом був чинний губернатор міста Ендрю Куомо.

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13 вересня відбувся праймеріз демократів, за результатами якого офіційним кандидатом від партії висунули Куомо. Він набрав 65,6% голосів, а Ніксон – усього 34,4%.

У себе у Twitter актриса написала, що попри результати, вона натхненна та рада, що їм вдалося кардинально змінити політичний ландшафт у штаті.

Нагадаємо, до кандидатури актриси багато політиків ставилися скептично, називаючи її "некваліфікованою лесбіянкою", а також дорікали Ніксон у відсутності досвіду.

Подібні висловлювання Синтія сприймала іронічно і навіть випустила значки з таким написом. Протягом всієї кампанії вона займала активну позицію щодо легалізації марихуани в штаті Нью-Йорк.

Вибори на посаду губернатора Нью-Йорка відбудуться 6 листопада 2018 року.

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Джерело: mashable
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