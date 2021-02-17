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Адаптивний карантин в Україні: що зміниться з 24 лютого

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Адаптивний карантин з 24 лютого

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, тож Кабмін вирішив повернути адаптивний карантин. Як визначатимуть зони з 24 лютого – читайте далі.

Кабмін прийняв рішення продовжити адаптивний карантин в Україні вже з 24 лютого. Відповідно до нього, в країні діють обмеження "жовтої зони", але у кожній з областей ситуація буде змінюватись на підставі даних про захворюваність.

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Нагадаємо, що адаптивний карантин передбачає поділ на "зелену", "жовту", "помаранчеву і "червону" зони. Він базується на щоденній інформації про: захворюваності на грип і ГРВІ, заповненості ліжок, призначених для госпіталізації хворих на коронавірус, динаміки шпиталізації, кількості тестувань.

"Погіршення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах та настання ознак "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки, є сигналом для місцевих органів виконавчої влади про необхідність запровадження додаткових протиепідеміологічних заходів, які вводяться рішеннями регіональних комісій з ТЕБ і НС для недопущення подальшого поширення коронавірусу", – пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Карантин в Україні продовжено - фото 448213
Карантин в Україні продовжено

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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