9 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 жовтня, відзначають Всесвітній день пошти, а віряни вшановують пам'ять святого євангеліста Івана Богослова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віддають честь пам'яті святого євангеліста Івана Богослова, який прожив понад сотню років та ділився словом Божим разом зі своїми учнями.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Єфрем, Іван і Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1596 — Церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву

1779 — У Манчестері пройшли перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни.

1789 — У Королівстві Франція заборонені тортури.

1780 — У Королівстві Пруссія скасували особисту залежність селян від поміщиків.

1874 — Створено Всесвітнього поштового союзу, тому відзначають Всесвітній день пошти.

1928 — У Львові заснували греко-католицьку Богословську академію.

1963 — У повітря вперше підняли гвинтокрил Мі-8.

1968 — Почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня.

1975 — Академіку Андрію Сахарову присуджена Нобелівська премія миру

День пошти

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЖОВТНЯ

1261 — Дініш, король Португалії.

1835 — Каміль Сен-Санс, французький композитор.

1874 — Микола Реріх, художник.

1879 — Макс фон Лауе, німецький фізик.

1892 — Михайло Кравчук, визначний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології.

1900 — Елмер Сноуден, американський музикант.

1904 — Микола Бажан, український письменник.

1908 — Швядас Йонас, литовський композитор.

1908 — Жак Таті, французький кінорежисер.

1940 — Джон Леннон, британський музикант.

1975 — Андрій Водичев, український актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 9 жовтня засніжить, то вже за 40 днів прийде зима

Якщо 9 жовтня тепло та сонячно, то наступне літо буде дощовим

Якщо до першого снігу на деревах багато листя, то буде сувора зима

Якщо сьогодні дощ зі снігом, то січень буде з відлигами

Якщо вдень температура майже не змінюється, то така погода затримається на кілька днів

Якщо дощить 9 жовтня, то негода буде ще 2 тижні

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вживати нецензурну лексику та лаятися з близькими і друзями

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна надто гучно сміятись та розмовляти

Не можна зациклюватись на негативі

Не можна пити крижану воду

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