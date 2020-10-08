Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

9 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 68
9 жовтня – п'ятниця - фото 1
9 жовтня – п'ятниця

Сьогодні, 9 жовтня, віряни вшановують день Іоанна Богослова 2020. У світі відзначають День пошти, а в Україні День рієлтора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

9 жовтня за народним календарем – день Іоанна Богослова 2020. Вважалося, що до цього свята всі польові роботи мають бути закінчені. Іоанна Богослова почитали як захисника мандрівників. Люди вірили, що будь-яка дорога тісно пов'язана з нечистою силою, особливо не варто залишати будинок після заходу сонця. Працювати 9 жовтня дозволялося тільки в першу половину дня, після обіду всі мали відпочивати.

День Іоанна Богослова 2020 - фото 429339
День Іоанна Богослова 2020

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Єфрем, Іван і Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день пошти
  • В Україні відзначають День рієлтора
  • 1655 – гетьман Богдан Хмельницький здобув перемогу над військом Речі Посполитої під Городком Львівської області
  • 1773 – в Російську імперію на запрошення Катерини II прибуває французький просвітитель Дені Дідро
  • 1789 – заборонені тортури у Франції
  • 1926 – уклали шлюб французькі вчені-хіміки Фредерік Жоліо і Ірен Кюрі
  • 1975 – відомому російському правозахиснику Андрію Сахарову присуджено Нобелівську премію миру.
  • 1989 – дебют на радянському телебаченні екстрасенса А. Кашпіровського
  • 1992 – в Білорусії засновано Народний рух
  • 2006 – ескалація конфлікту в Азії – Північна Корея випробовує ядерну зброю
  • 2009 – Експрезидент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру
Барак Обама - фото 429343
Барак Обама

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЖОВТНЯ

  • 1201 – засновник французького богословського коледжу Сорбонна, богослов Робер де Сорбон
  • 1874 – російський художник і письменник, мандрівник Микола Реріх
  • 1904 – український письменник і поет, філософ, громадський діяч Бажан Микола Платонович
  • 1926 – видатний радянський актор театру і кіно Євген Євстигнєєв
  • 1940 – популярний музикант XX століття, британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник, один із засновників і учасник групи "The Beatles" Джон Леннон
  • 1966 – діючий прем'єр-міністр Великобританії, лідер консерваторів Девід Кемерон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильні відлиги
  • Сніг на Іоанна випав, а на деревах ще багато листя – зима буде суворою
  • Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень
9 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428167

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не взувайте в цей день старе і незручне взуття
  • Не сваріться з сім'єю, не бажайте нікому зла
  • Не допускайте поганих думок

Читайте також: Місячний посівний календар на жовтень 2020: коли і що садити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 411
Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
  • 04 жовтня, 21:45
  • 792
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 28723
Загрузка...
Новини