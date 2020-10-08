9 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 жовтня, віряни вшановують день Іоанна Богослова 2020. У світі відзначають День пошти, а в Україні День рієлтора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

9 жовтня за народним календарем – день Іоанна Богослова 2020. Вважалося, що до цього свята всі польові роботи мають бути закінчені. Іоанна Богослова почитали як захисника мандрівників. Люди вірили, що будь-яка дорога тісно пов'язана з нечистою силою, особливо не варто залишати будинок після заходу сонця. Працювати 9 жовтня дозволялося тільки в першу половину дня, після обіду всі мали відпочивати.

День Іоанна Богослова 2020

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Єфрем, Іван і Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день пошти

В Україні відзначають День рієлтора

1655 – гетьман Богдан Хмельницький здобув перемогу над військом Речі Посполитої під Городком Львівської області

1773 – в Російську імперію на запрошення Катерини II прибуває французький просвітитель Дені Дідро

1789 – заборонені тортури у Франції

1926 – уклали шлюб французькі вчені-хіміки Фредерік Жоліо і Ірен Кюрі

1975 – відомому російському правозахиснику Андрію Сахарову присуджено Нобелівську премію миру.

1989 – дебют на радянському телебаченні екстрасенса А. Кашпіровського

1992 – в Білорусії засновано Народний рух

2006 – ескалація конфлікту в Азії – Північна Корея випробовує ядерну зброю

2009 – Експрезидент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру

Барак Обама

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЖОВТНЯ

1201 – засновник французького богословського коледжу Сорбонна, богослов Робер де Сорбон

1874 – російський художник і письменник, мандрівник Микола Реріх

1904 – український письменник і поет, філософ, громадський діяч Бажан Микола Платонович

1926 – видатний радянський актор театру і кіно Євген Євстигнєєв

1940 – популярний музикант XX століття, британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник, один із засновників і учасник групи "The Beatles" Джон Леннон

1966 – діючий прем'єр-міністр Великобританії, лідер консерваторів Девід Кемерон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильні відлиги

Сніг на Іоанна випав, а на деревах ще багато листя – зима буде суворою

Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не взувайте в цей день старе і незручне взуття

Не сваріться з сім'єю, не бажайте нікому зла

Не допускайте поганих думок

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