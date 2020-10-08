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9 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 жовтня, віряни вшановують день Іоанна Богослова 2020. У світі відзначають День пошти, а в Україні День рієлтора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
9 жовтня за народним календарем – день Іоанна Богослова 2020. Вважалося, що до цього свята всі польові роботи мають бути закінчені. Іоанна Богослова почитали як захисника мандрівників. Люди вірили, що будь-яка дорога тісно пов'язана з нечистою силою, особливо не варто залишати будинок після заходу сонця. Працювати 9 жовтня дозволялося тільки в першу половину дня, після обіду всі мали відпочивати.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 9 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Єфрем, Іван і Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день пошти
- В Україні відзначають День рієлтора
- 1655 – гетьман Богдан Хмельницький здобув перемогу над військом Речі Посполитої під Городком Львівської області
- 1773 – в Російську імперію на запрошення Катерини II прибуває французький просвітитель Дені Дідро
- 1789 – заборонені тортури у Франції
- 1926 – уклали шлюб французькі вчені-хіміки Фредерік Жоліо і Ірен Кюрі
- 1975 – відомому російському правозахиснику Андрію Сахарову присуджено Нобелівську премію миру.
- 1989 – дебют на радянському телебаченні екстрасенса А. Кашпіровського
- 1992 – в Білорусії засновано Народний рух
- 2006 – ескалація конфлікту в Азії – Північна Корея випробовує ядерну зброю
- 2009 – Експрезидент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЖОВТНЯ
- 1201 – засновник французького богословського коледжу Сорбонна, богослов Робер де Сорбон
- 1874 – російський художник і письменник, мандрівник Микола Реріх
- 1904 – український письменник і поет, філософ, громадський діяч Бажан Микола Платонович
- 1926 – видатний радянський актор театру і кіно Євген Євстигнєєв
- 1940 – популярний музикант XX століття, британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник, один із засновників і учасник групи "The Beatles" Джон Леннон
- 1966 – діючий прем'єр-міністр Великобританії, лідер консерваторів Девід Кемерон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильні відлиги
- Сніг на Іоанна випав, а на деревах ще багато листя – зима буде суворою
- Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не взувайте в цей день старе і незручне взуття
- Не сваріться з сім'єю, не бажайте нікому зла
- Не допускайте поганих думок
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