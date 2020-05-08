Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
9 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 45
Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні святкують День святого Василія Амасійського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- День Європи.
- Всесвітній день справедливої торгівлі.
- Всесвітній день мігруючих птахів.
- 1913 — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.
- 1913 — на екрани Франції вийшов фільм "Фантомас" — перша в довгому ряду екранізація.
- 1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
- 1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.
- 1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.
- 1950 — створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
- 1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.
- 1962 — перший політ у США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ТРАВНЯ
- 1567 — Клаудіо Монтеверді, італійський композитор, один з основоположників жанру опери.
- 1837 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.
- 1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець, видавець, академік Української академії наук.
- 1874 — Говард Картер, британський археолог.
- 1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч.
- 1906 — Ячницький Аполлон Володимирович, український актор театру і кіно, актор Київського театру російської драми ім. Лесі Українки.
- 1918 — Микола Панас'єв, український актор.
- 1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.
- 1945 — Юпп Гайнкес, німецький футболіст та футбольний тренер.
Юрій Іллєнко
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.
Якщо день морозний, то через тиждень теж буде холодно.
Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилися повністю.
Зозуля кує – буде хороша погода.
- Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Варто утриматися від спонтанних покупок.
- Не можна позичати друзям гроші.
- Заборонено сердитися на рідних.
Читайте також: День матері 2020: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
- 08 травня
-
21:54Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
21:119 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Науковці розповіли, чому електронні сигарети настільки популярні серед підлітків
-
20:22У Барселоні уперше з початку пандемії коронавірусу відкрили пляжі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:54Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки
-
19:43Медики розповіли, як зміцнити імунітет перед поверненням на роботу
-
19:20Відома українська ведуча показала сталевий прес
-
19:13Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото
-
18:59Холостяк 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:55Названі харчові звички здорових людей
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
18:32Гаряча ванна ввечері сприяє міцному сну: важливі час і температура
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:23У Польщі відновили роботу потяги Інтерсіті
-
18:10Гороскоп на 9 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Що обіцяє фанатам довгоочікувана The Last of Us Part II
-
17:43Новий Jeep Wrangler з крахом провалив краш-тест
-
17:24Моніка Белуччі показала стрункі ніжки у відвертому вбранні
-
17:13Відкрився перший музей коронавірусного мистецтва: експонати вражають
-
16:51Несподівані властивості квасолі, які вас здивують
-
16:42Французів закликали їсти якомога більше сиру, і ось чому
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
16:21Футболісти Динамо "підпалили" траву на рідному стадіоні
- 08 травня
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
14:26Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах
-
11:14IKEA запустила онлайн продаж в Україні: відомі ціни на товари
-
09:11Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня
-
07:15Погода в Україні 8 травня: потепління наближається
- 07 травня
-
21:567 причин займатися сексом вранці, а не ввечері
-
20:10Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка
-
18:21Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
-
16:14Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
-
14:00Що робити далі? 5 книг, які допоможуть виробити стратегію
-
13:02TVORCHI – Мова тіла: дивіться новий кліп гурту, що став відкриттям Нацвідбору
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня
-
07:15Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
- 06 травня
-
21:51ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
-
19:05Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно
-
17:20Як швидко та легко прибрати пташиний послід з кузова автомобіля
-
14:38Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень
-
12:15Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня
-
07:14Погода в Україні 6 травня: точний прогноз по містах
- 05 травня
-
21:435 ознак того, що ви до біса класні у ліжку
-
19:30Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять