9 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні святкують День святого Василія Амасійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День Європи.

Всесвітній день справедливої торгівлі.

Всесвітній день мігруючих птахів.

1913 — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.

1913 — на екрани Франції вийшов фільм "Фантомас" — перша в довгому ряду екранізація.

1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.

1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.

1950 — створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.

1962 — перший політ у США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ТРАВНЯ

1567 — Клаудіо Монтеверді, італійський композитор, один з основоположників жанру опери.

1837 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.

1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець, видавець, академік Української академії наук.

1874 — Говард Картер, британський археолог.

1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч.

1906 — Ячницький Аполлон Володимирович, український актор театру і кіно, актор Київського театру російської драми ім. Лесі Українки.

1918 — Микола Панас'єв, український актор.

1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.

1945 — Юпп Гайнкес, німецький футболіст та футбольний тренер.

Юрій Іллєнко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.

Якщо день морозний, то через тиждень теж буде холодно.

Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилися повністю.

Зозуля кує – буде хороша погода.

Якщо день морозний, то через тиждень теж буде холодно. Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилися повністю. Зозуля кує – буде хороша погода. Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Варто утриматися від спонтанних покупок.

Не можна позичати друзям гроші.

Заборонено сердитися на рідних.

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