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9 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 серпня – неділя

Сьогодні, 9 серпня, віряни вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона, а у світі відзначають День будівельника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона. Він був безкорисливим лікарем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Платон, Герман, Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День будівельника
  • 1803 – винахідник Роберт Фултон демонструє пароплав.
  • 1842 – англійці та американці уклали договір про демаркацію кордону між Канадою і США.
  • 1848 – на Буковині було скасовано кріпосне право.
  • 1945 – після Хіросіми американці скинули атомну бомбу ("Товстун") на Нагасакі (Японія), в результаті загинули 74 тисячі людей.
  • 1965 – Сінгапур (розташований на островах в Південно-Східній Азії) відокремився від Малайзії та отримав незалежність.
  • 1969 – американська актриса Шерон Тейт на восьмому з половиною місяці вагітності була по-звірячому вбита членами релігійної секти Чарльза Менсона.
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 СЕРПНЯ

  • 1776 – відомий всім школярам італійський фізик і хімік Амедео Авогадро, який відкрив хімічну формулу води.
  • 1819 – американський дантист-хірург Вільям Мортон.
  • 1893 – найвідоміша актриса німого кіно Віра Холодна.
  • 1931 – легендарний бразильський футболіст, єдина людина, що чотири рази ставала чемпіоном світу з футболу: двічі як гравець, і як тренер і як помічник головного тренера, Маріо Загалло.
  • 1938 – президент України, один з найбільш одіозних політиків України Леонід Кучма.
  • 1939 – італійський економіст і політик лівоцентристського спрямування Романо Проді.
  • 1963 – американська співачка Вітні Х'юстон.
  • 1968 – американська кіноактриса Джилліан Андерсон (виконала роль агента ФБР Скаллі в серіалі Секретні матеріали).
  • 1973 – золотий голос України, учасник Євробачення Пономарьов Олександр Валерійович.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.
  • Трави, зібрані 9 серпня, мають цілющі властивості.
  • Якщо мураха вхід в мурашник закладає, то скоро піде дощ.
  • Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
  • Якщо хворий в церкві відстоїть молебень на честь святого Пантелеймона, а вдома буде молитися на його ікону, то скоро одужає.
  • Щоб дитині навчання добре давалося, їй потрібно в цей день з'їсти трохи капусти.
9 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 418076

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто їсти яблука.
  • Сьогодні не можна відмовити в допомозі хворому або голодному.
  • Ще не рекомендують займатися домашніми справами, який вимагають серйозної фізичної сили.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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