9 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 серпня, віряни вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона, а у світі відзначають День будівельника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона. Він був безкорисливим лікарем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Платон, Герман, Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День будівельника

1803 – винахідник Роберт Фултон демонструє пароплав.

1842 – англійці та американці уклали договір про демаркацію кордону між Канадою і США.

1848 – на Буковині було скасовано кріпосне право.

1945 – після Хіросіми американці скинули атомну бомбу ("Товстун") на Нагасакі (Японія), в результаті загинули 74 тисячі людей.

1965 – Сінгапур (розташований на островах в Південно-Східній Азії) відокремився від Малайзії та отримав незалежність.

1969 – американська актриса Шерон Тейт на восьмому з половиною місяці вагітності була по-звірячому вбита членами релігійної секти Чарльза Менсона.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 СЕРПНЯ

1776 – відомий всім школярам італійський фізик і хімік Амедео Авогадро, який відкрив хімічну формулу води.

1819 – американський дантист-хірург Вільям Мортон.

1893 – найвідоміша актриса німого кіно Віра Холодна.

1931 – легендарний бразильський футболіст, єдина людина, що чотири рази ставала чемпіоном світу з футболу: двічі як гравець, і як тренер і як помічник головного тренера, Маріо Загалло.

1938 – президент України, один з найбільш одіозних політиків України Леонід Кучма.

1939 – італійський економіст і політик лівоцентристського спрямування Романо Проді.

1963 – американська співачка Вітні Х'юстон.

1968 – американська кіноактриса Джилліан Андерсон (виконала роль агента ФБР Скаллі в серіалі Секретні матеріали).

1973 – золотий голос України, учасник Євробачення Пономарьов Олександр Валерійович.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.

Трави, зібрані 9 серпня, мають цілющі властивості.

Якщо мураха вхід в мурашник закладає, то скоро піде дощ.

Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.

Якщо хворий в церкві відстоїть молебень на честь святого Пантелеймона, а вдома буде молитися на його ікону, то скоро одужає.

Щоб дитині навчання добре давалося, їй потрібно в цей день з'їсти трохи капусти.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто їсти яблука.

Сьогодні не можна відмовити в допомозі хворому або голодному.

Ще не рекомендують займатися домашніми справами, який вимагають серйозної фізичної сили.

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