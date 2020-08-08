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9 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 серпня, віряни вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона, а у світі відзначають День будівельника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона. Він був безкорисливим лікарем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Платон, Герман, Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День будівельника
- 1803 – винахідник Роберт Фултон демонструє пароплав.
- 1842 – англійці та американці уклали договір про демаркацію кордону між Канадою і США.
- 1848 – на Буковині було скасовано кріпосне право.
- 1945 – після Хіросіми американці скинули атомну бомбу ("Товстун") на Нагасакі (Японія), в результаті загинули 74 тисячі людей.
- 1965 – Сінгапур (розташований на островах в Південно-Східній Азії) відокремився від Малайзії та отримав незалежність.
- 1969 – американська актриса Шерон Тейт на восьмому з половиною місяці вагітності була по-звірячому вбита членами релігійної секти Чарльза Менсона.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 СЕРПНЯ
- 1776 – відомий всім школярам італійський фізик і хімік Амедео Авогадро, який відкрив хімічну формулу води.
- 1819 – американський дантист-хірург Вільям Мортон.
- 1893 – найвідоміша актриса німого кіно Віра Холодна.
- 1931 – легендарний бразильський футболіст, єдина людина, що чотири рази ставала чемпіоном світу з футболу: двічі як гравець, і як тренер і як помічник головного тренера, Маріо Загалло.
- 1938 – президент України, один з найбільш одіозних політиків України Леонід Кучма.
- 1939 – італійський економіст і політик лівоцентристського спрямування Романо Проді.
- 1963 – американська співачка Вітні Х'юстон.
- 1968 – американська кіноактриса Джилліан Андерсон (виконала роль агента ФБР Скаллі в серіалі Секретні матеріали).
- 1973 – золотий голос України, учасник Євробачення Пономарьов Олександр Валерійович.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.
- Трави, зібрані 9 серпня, мають цілющі властивості.
- Якщо мураха вхід в мурашник закладає, то скоро піде дощ.
- Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
- Якщо хворий в церкві відстоїть молебень на честь святого Пантелеймона, а вдома буде молитися на його ікону, то скоро одужає.
- Щоб дитині навчання добре давалося, їй потрібно в цей день з'їсти трохи капусти.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто їсти яблука.
- Сьогодні не можна відмовити в допомозі хворому або голодному.
- Ще не рекомендують займатися домашніми справами, який вимагають серйозної фізичної сили.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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