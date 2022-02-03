9 мільйонів лайків: Біллі Айліш кардинально змінила імідж

Після багатьох експериментів із зовнішністю Біллі Айліш повернулася до звичного для фанатів образу. Останні залишилися у захваті!

В інстаграмі зірка опублікувала селфі, на якому показала оновлений колір волосся. Публікація в мережі набрала понад 9 млн лайків!

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Молода знаменитість повернулася до свого традиційного чорного кольору волосся.

"Вона повернулася!", "Назад у 2019", "Мій улюблений колір волосся", – пишуть під публікацією шанувальники Біллі Айліш, що вже скучили за звичним образом співачки.

Біллі опублікувала селфі у літаку, демонструючи свій новий образ. Її новий колір ну дуже чорний, а чубчик дуже крутий.

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