9 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають Міжнародний день стоматолога, а віряни – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 лютого, вшановують перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Анна, Йосип, Катерина, Дмитро, Петро, Марон та Тит.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день стоматолога

1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон з'явився по Дніпру)

1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 20 тис. козаків на будівництво Ладозького та Донського каналів

1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку

1863 — американець Елансон Крейг запатентував вогнегасник

1893 — пройшов перший у світі сеанс стриптизу (Париж, Мулен Руж). Стриптизерку і заарештувала поліція, через що у місті почались заворушення

1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса

1904 — напад Японії на Порт-Артур та початок російсько-японської війни

1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків

1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ, загинули кілька тисяч людей

1918 — підписано Берестейський мирний договір, відповідно до якого Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою

1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген)

1923 — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва

1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури

1934 — сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта

1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М)

1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року

1955 — відкрився Римський метрополітен

1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern

1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів

1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings

1991 — литовці проголосували за незалежність

1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців

Atikah Akhtar on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО

1441 — Алішер Навої, узбецький поет і мислитель, а також видатний гуманіст середньовіччя Сходу

1737 — Томас Пейн, письменник і політичний філософ (Століття розуму)

1773 — Вільям Генрі Гаррісон, 9-й президент США

1815 — Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист

1826 — Костянтин Трутовський, український живописець та графік

1846 — Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса"

1885 — Альбан Берг, австрійський композитор

1910 — Жак Моно, французький біохімік

1928 — Рінус Міхелс, видатний нідерландський футболіст та тренер, винахідник тотального футболу

1937 — Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано

1942 — Керол Кляйн (Кінг), американська співачка та композитор

1943 — Джо Пеші, американський кіноактор (Один вдома, Смертельна зброя, Славні хлопці)

1945 — Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена

1979 — Мена Суварі, голлівудська кіноакторка (Американський пиріг, Американська краса)

1081 — Том Хіддлстон, популярний англійський актор (Локі у кіновсесвіті MARVEL)​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання

Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме

Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним

Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою

Якщо птахи літають низько над землею, то це до опадів

Benjamin Voros on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна пересаджувати рослини

Не можна тримати вдома поламані речі

Не можна брати та давати у борг

Читайте також: Стало відомо, яке місто у світі найдорожче для проживання