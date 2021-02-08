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9 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають День безпеки в Інтернеті, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 9 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Він був візантійським церковним діячем та славився своїми псалмами й проповідями. Цікаво, що у Візантії та на Русі його вважали ідеалом проповідника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Йосип, Дмитро, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День стоматолога
- 1263 – при Дауґавґриві, що у сучасній Латвії, литовське військо під командуванням князя Тренети розбило лівонських хрестоносців.
- 1667 – у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).
- 1722 – у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тисяч козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тисяч козаків на будівництво Донського каналу.
- 1849 – на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.
- 1863 – американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник.
- 1893 – прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Мілані.
- 1893 – відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, "Мулен Руж"). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.
- 1897 – в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з яких 22,6 млн українців).
- 1900 – Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса.
- 1904 – у Жовтому морі, поблизу порту Чемульпо, на початку російсько-японської війни відбулася битва крейсера "Варяг" і канонерки "Кореєць" з японською ескадрою.
- 1909 – у США прийняли перший закон про заборону наркотиків.
- 1918 – підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.
- 1923 – повстання отаманів Холодного Яру у Лук'янівській в'язниці в Києві.
- 1929 – у Москві розпочався перший тиждень української літератури.
- 1931 – російський співак Ф. Шаляпін відсудив 10 тисяч франків у Радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тиражування його пісень в СРСР.
- 1942 – у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).
- 1943 – Вінстон Черчилль повідомив Йосипа Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року.
- 1951 – кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство.
- 1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.
- 1964 – "The Beatles" вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення на "Шоу Еда Саллівана". Це телешоу дивилися майже 74 млн телеглядачів.
- 1972 – відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні "Wings".
- 1993 – Пол Маккартні випустив сольний альбом "Off the Ground".
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО
- 1441 – Алішер Навої, узбецький поет і мислитель. Видатний гуманіст середньовіччя Сходу.
- 1815 – Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист.
- 1826 – Костянтин Трутовський, український живописець і графік.
- 1846 – Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса".
- 1885 – Альбан Берг, австрійський композитор.
- 1910 – Жак Моно, французький біохімік, Нобелівський лауреат.
- 1937 – Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано.
- 1942 – Керол Кляйн, американська співачка та композитор, надзвичайно популярна в США в 1970-ті роки.
- 1943 – Джо Пеші, американський кіноактор.
- 1945 – Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена.
- 1945 – Януш Пицяк-Пецяк, польський сучасний п'ятиборець, олімпійський чемпіон в Монреалі 1976 року, чемпіон світу.
- 1979 – Мена Суварі, голлівудська кіноакторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сліпучо-біла луна, то до холодів, червона, то до вітру.
- Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.
- Якщо хмари проти вітру пливуть, то до снігу.
- Якщо скло запітніло, то до тепла.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Поганою прикметою в Златоустів день вважається мити голову, дарувати та отримувати подарунки. Тому утримайтеся від цих дій.
- У народі вважають, що 9 лютого можуть навести сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.
- Також не бажано сьогодні багато веселитися, особливо, якщо це стосується вечірок та ігор. Зробіть цей день розміреним та спокійним.
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