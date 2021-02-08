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9 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 лютого – вівторок

Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають День безпеки в Інтернеті, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Він був візантійським церковним діячем та славився своїми псалмами й проповідями. Цікаво, що у Візантії та на Русі його вважали ідеалом проповідника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Йосип, Дмитро, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День стоматолога
  • 1263 – при Дауґавґриві, що у сучасній Латвії, литовське військо під командуванням князя Тренети розбило лівонських хрестоносців.
  • 1667 – у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).
  • 1722 – у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тисяч козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тисяч козаків на будівництво Донського каналу.
  • 1849 – на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.
  • 1863 – американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник.
  • 1893 – прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Мілані.
  • 1893 – відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, "Мулен Руж"). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.
  • 1897 – в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з яких 22,6 млн українців).
  • 1900 – Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса.
  • 1904 – у Жовтому морі, поблизу порту Чемульпо, на початку російсько-японської війни відбулася битва крейсера "Варяг" і канонерки "Кореєць" з японською ескадрою.
  • 1909 – у США прийняли перший закон про заборону наркотиків.
  • 1918 – підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.
  • 1923 – повстання отаманів Холодного Яру у Лук'янівській в'язниці в Києві.
  • 1929 – у Москві розпочався перший тиждень української літератури.
  • 1931 – російський співак Ф. Шаляпін відсудив 10 тисяч франків у Радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тиражування його пісень в СРСР.
  • 1942 – у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).
  • 1943 – Вінстон Черчилль повідомив Йосипа Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року.
  • 1951 – кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство.
  • 1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.
  • 1964 – "The Beatles" вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення на "Шоу Еда Саллівана". Це телешоу дивилися майже 74 млн телеглядачів.
  • 1972 – відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні "Wings".
  • 1993 – Пол Маккартні випустив сольний альбом "Off the Ground".
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО

  • 1441 – Алішер Навої, узбецький поет і мислитель. Видатний гуманіст середньовіччя Сходу.
  • 1815 – Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист.
  • 1826 – Костянтин Трутовський, український живописець і графік.
  • 1846 – Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса".
  • 1885 – Альбан Берг, австрійський композитор.
  • 1910 – Жак Моно, французький біохімік, Нобелівський лауреат.
  • 1937 – Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано.
  • 1942 – Керол Кляйн, американська співачка та композитор, надзвичайно популярна в США в 1970-ті роки.
  • 1943 – Джо Пеші, американський кіноактор.
  • 1945 – Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена.
  • 1945 – Януш Пицяк-Пецяк, польський сучасний п'ятиборець, олімпійський чемпіон в Монреалі 1976 року, чемпіон світу.
  • 1979 – Мена Суварі, голлівудська кіноакторка.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сліпучо-біла луна, то до холодів, червона, то до вітру.
  • Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.
  • Якщо хмари проти вітру пливуть, то до снігу.
  • Якщо скло запітніло, то до тепла.
9 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 446613

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Поганою прикметою в Златоустів день вважається мити голову, дарувати та отримувати подарунки. Тому утримайтеся від цих дій.
  • У народі вважають, що 9 лютого можуть навести сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.
  • Також не бажано сьогодні багато веселитися, особливо, якщо це стосується вечірок та ігор. Зробіть цей день розміреним та спокійним.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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