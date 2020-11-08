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9 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови, а віряни вшановують пам'ять мученика Нестора Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Нестора Солунського. Він був ранньохристиянським грецьким святим і мучеником. Убитий у 3 столітті мечем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, а також Женєв'єва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Український день писемності та мови
- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму
- 1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.
- 1867 – в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну влади Імператору.
- 1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.
- 1882 – в Єлисаветграді з п'єсою "Наталка-Полтавка" дебютував український театр Марка Кропивницького.
- 1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
- 1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
- 1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року – Державний Секретаріат).
- 1923 – у Мюнхені відбувся "Пивний путч".
- 1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ»
- 1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв "Кришталева ніч".
- 1947 – команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
- 1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".
- 1956 – на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорської Народної Республіки французький філософ і письменник Ж.-П.Сартр вийшов з Французької компартії.
- 1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.
- 1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.
- 1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
- 1977 – Українська Гельсінкська Група оприлюднила "Маніфест українського правозахисного руху".
- 1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.
- 1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.
- 1995 – Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
- 1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА
- 1872 – Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.
- 1879 – Мілан Шуфлай, хорватський історик і політик, один із засновників албаністики, автор першого хорватського науково-фантастичного роману.
- 1922 – Велимир Хлєбников, поет-футурист, прозаїк, діяч авангардного мистецтва.
- 1891 – Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.
- 1905 – Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна.
- 1906 – Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України.
- 1912 – Віктор Івченко, український кінорежисер.
- 1921 – Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог
- 1946 – Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік
- 1948 – Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.
- Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.
- Вранці туман – до відлиги.
- Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.
- Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.
- З цього часу починає вночі замерзати вода. У давнину казали: "Сяде осінь на пагорб, обійме коліна — впаде в її поділ останній лист осінній". Наші пращури помітили, якщо у зайця хутро побіліло — зима недалечко.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися;
- Не можна сьогодні багато працювати;
- Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати;
- Не треба у цей день ходити в гості, аби не вивести з дому щастя.
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