9 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови, а віряни вшановують пам'ять мученика Нестора Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Нестора Солунського. Він був ранньохристиянським грецьким святим і мучеником. Убитий у 3 столітті мечем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, а також Женєв'єва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Український день писемності та мови

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму

1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.

1867 – в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну влади Імператору.

1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.

1882 – в Єлисаветграді з п'єсою "Наталка-Полтавка" дебютував український театр Марка Кропивницького.

1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.

1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року – Державний Секретаріат).

1923 – у Мюнхені відбувся "Пивний путч".

1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ»

1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв "Кришталева ніч".

1947 – команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".

1956 – на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорської Народної Республіки французький філософ і письменник Ж.-П.Сартр вийшов з Французької компартії.

1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.

1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.

1977 – Українська Гельсінкська Група оприлюднила "Маніфест українського правозахисного руху".

1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.

1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.

1995 – Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.

1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА

​1872 – Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.

1879 – Мілан Шуфлай, хорватський історик і політик, один із засновників албаністики, автор першого хорватського науково-фантастичного роману.

1922 – Велимир Хлєбников, поет-футурист, прозаїк, діяч авангардного мистецтва.

1891 – Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.

1905 – Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна.

1906 – Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України.

1912 – Віктор Івченко, український кінорежисер.

1921 – Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог

1946 – Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік

1948 – Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

З цього часу починає вночі замерзати вода. У давнину казали: "Сяде осінь на пагорб, обійме коліна — впаде в її поділ останній лист осінній". Наші пращури помітили, якщо у зайця хутро побіліло — зима недалечко.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися;

Не можна сьогодні багато працювати;

Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати;

Не треба у цей день ходити в гості, аби не вивести з дому щастя.

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