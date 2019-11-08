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9 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 листопада, відзначають День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День преподобного Нестора Літописця. Літопис преподобного Нестора зберіг нам розповідь про перший православний храм в Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про "випробування вір" святим рівноапостольним Володимиром і Хрещення Русі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День української писемності та мови.
- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
- Всесвітній день лізингу.
- Міжнародний день антиядерних акцій.
- Міжнародний день проти фашизму, расизму і антисемітизму.
- 1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР.
- 1947 — команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
- 1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".
- 1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.
- 1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславську область на Івано-Франківську область.
- 1976 — у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
- 1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.
- 1995 — Північна Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
- 1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА
- 1872 — Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.
- 1891 — Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.
- 1905 — Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна.
- 1906 — Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України.
- 1912 — Віктор Івченко, український кінорежисер.
- 1921 — Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог.
- 1946 — Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік.
- 1948 — Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.
- Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.
- Вранці туман – до відлиги.
- Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.
- Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ігнорувати близьких.
- Заборонено лихословити сьогодні.
- Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.
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