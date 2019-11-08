9 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 листопада, відзначають День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День преподобного Нестора Літописця. Літопис преподобного Нестора зберіг нам розповідь про перший православний храм в Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про "випробування вір" святим рівноапостольним Володимиром і Хрещення Русі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День української писемності та мови.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Всесвітній день лізингу.

Міжнародний день антиядерних акцій.

Міжнародний день проти фашизму, расизму і антисемітизму.

1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР.

1947 — команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".

1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславську область на Івано-Франківську область.

1976 — у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.

1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.

1995 — Північна Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.

1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА

1872 — Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.

1891 — Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.

1905 — Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна.

1906 — Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України.

1912 — Віктор Івченко, український кінорежисер.

1921 — Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог.

1946 — Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік.

1948 — Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків.

Богдан Лепкий

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.

Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ігнорувати близьких.

Заборонено лихословити сьогодні.

Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.

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