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9 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 9 листопада, відзначають День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День преподобного Нестора Літописця. Літопис преподобного Нестора зберіг нам розповідь про перший православний храм в Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про "випробування вір" святим рівноапостольним Володимиром і Хрещення Русі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359972

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День української писемності та мови.
  • Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
  • Всесвітній день лізингу.
  • Міжнародний день антиядерних акцій.
  • Міжнародний день проти фашизму, расизму і антисемітизму.
  • 1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР.
  • 1947 — команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
  • 1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".
  • 1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.
  • 1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславську область на Івано-Франківську область.
  • 1976 — у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
  • 1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.
  • 1995 — Північна Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
  • 1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА

  • 1872 — Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.
  • 1891 — Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.
  • 1905 — Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна.
  • 1906 — Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України.
  • 1912 — Віктор Івченко, український кінорежисер.
  • 1921 — Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог.
  • 1946 — Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік.
  • 1948 — Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків.
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Богдан Лепкий

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.
  • Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.
  • Вранці туман – до відлиги.
  • Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.
  • Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ігнорувати близьких.
  • Заборонено лихословити сьогодні.
  • Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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