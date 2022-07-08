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9 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 липня – субота

Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї, а віряни вшановують пам'ять святого Давида Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

9 липня в православній церкві вшановують пам'ять святого Давида Солунського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день знищення стрілецької зброї.
  • 1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
  • 1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
  • 1955 — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті Білбоард.
  • 1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
  • 1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).
  • 2002 — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
  • 2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
  • 2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИПНЯ

  • 1911 — Джон Арчибальд Вілер, американський фізик.
  • 1927 — П'єр Полен, французький дизайнер меблів.
  • 1931 — Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.
  • 1935 — Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки",
  • 1938 — Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.
  • 1942 — Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії Оскар.
  • 1943 — Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.
  • 1947 — Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.
  • 1956 — Том Генкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").
  • 1964 — Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.
  • 1982 — Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.
  • 1987 — Володимир Парасюк, учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ сьогодні означає, що вересень буде дощовим.
  • Багато роси сьогодні – до хорошого врожаю огірків.
  • Гарна погода сьогодні означає, що ще 7 днів буде сонячно і ясно.
  • Польові квіти сильніше пахнуть – до дощу.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Цього дня не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.
  • Не слід нині недбало поводитися з вогнем.
  • Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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