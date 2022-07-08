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9 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї, а віряни вшановують пам'ять святого Давида Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
9 липня в православній церкві вшановують пам'ять святого Давида Солунського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день знищення стрілецької зброї.
- 1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
- 1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
- 1955 — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті Білбоард.
- 1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
- 1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).
- 2002 — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
- 2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
- 2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИПНЯ
- 1911 — Джон Арчибальд Вілер, американський фізик.
- 1927 — П'єр Полен, французький дизайнер меблів.
- 1931 — Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.
- 1935 — Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки",
- 1938 — Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.
- 1942 — Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії Оскар.
- 1943 — Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.
- 1947 — Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.
- 1956 — Том Генкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").
- 1964 — Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.
- 1982 — Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1987 — Володимир Парасюк, учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ сьогодні означає, що вересень буде дощовим.
- Багато роси сьогодні – до хорошого врожаю огірків.
- Гарна погода сьогодні означає, що ще 7 днів буде сонячно і ясно.
- Польові квіти сильніше пахнуть – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Цього дня не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.
- Не слід нині недбало поводитися з вогнем.
- Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.
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