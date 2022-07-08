9 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї, а віряни вшановують пам'ять святого Давида Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

9 липня в православній церкві вшановують пам'ять святого Давида Солунського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).

1955 — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті Білбоард.

1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.

1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).

2002 — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.

2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.

2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИПНЯ

1911 — Джон Арчибальд Вілер, американський фізик.

1927 — П'єр Полен, французький дизайнер меблів.

1931 — Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.

1935 — Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки",

1938 — Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.

1942 — Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії Оскар.

1943 — Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.

1947 — Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.

1956 — Том Генкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").

1964 — Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.

1982 — Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.

1987 — Володимир Парасюк, учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ сьогодні означає, що вересень буде дощовим.

Багато роси сьогодні – до хорошого врожаю огірків.

Гарна погода сьогодні означає, що ще 7 днів буде сонячно і ясно.

Польові квіти сильніше пахнуть – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.

Не слід нині недбало поводитися з вогнем.

Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

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