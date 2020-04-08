9 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Мотрони Солунської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Для вірян продовжується Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Мотрони Солонської. Її вважали покровителькою господинь. Саме тому до неї у цей день молилися жінки. Мотрону Солонську також називали Настовницею, адже часто після відлиг і морозів уночі утворювався наст. Тривали потужні заморозки, і тоді сніг перетворювався на кригу, яка знову танула протягом дня. У цей час прилітали птахи з вирію, що віщувало прихід справжньої весни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Мотрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

193 – Септимій Север був проголошений Римським імператором.

1654 – московський цар Олексій Михайлович передав українському посольству угоду про протекторат над ними.

1667 – у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.

1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.

1921 – у Ялті заснований музей Чехова.

1930 – у Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T

1963 – екс-прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США надав звання почесного громадянина США.

1966 – у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті.

1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття.

1969 – відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі "Спікізі".

1970 – Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню "The Beatles" як групи.

1977 – шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen".

1983 – англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею "Let's Dance".

1989 – радянські війська розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9-го квітня.

1990 – у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.

1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).

2000 – альбом Мобі "Play" очолив британський хіт-парад і провів на першому місці 5 тижнів.

2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.

2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 КВІТНЯ

1336 – Тамерлан, один із відомих світових завойовників, що зіграв значущу роль в історії Середньої Азії та Кавказу.

1794 – Теобальд Бем, німецький інструментальний майстер, флейтист і композитор, творець сучасної поперечної флейти.

1806 – Ісамбард Кіндом Брунель, англійський інженер і винахідник. Син Марка Брюнеля.

1816 – Шарль Ежен Делоне, французький астроном і математик.

1821 – Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької й світової літератури ("Квіти зла", "Штучний рай", "Паризький сплін").

1830 – Едвард Майбрідж, англійський та американський фотограф і дослідник, відомий вивченням процесу руху та його фіксації, один з винахідників-предтеч кіно.

1859 – Авереску Олександр, румунський державний і політичний діяч, маршал.

1882 – Віктор Веснін, російський архітектор, один із авторів архітектурного комплексу Дніпрогесу і частини забудови міста Запоріжжя.

1906 – Віктор Вазарелі, французький митець, що народився в Угорщині, один із засновників оп-арту.

1918 – Йорн Утзон, данський архітектор, спроєктував будівлю опери Сіднея

1919 – Іван Михайлович Савченко, інженер-кораблебудівник, один з найбільших в СРСР фахівців в області атомного підводного кораблебудування і технології суднобудування.

1925 – Ернст Неізвєстний, радянський та американський скульптор і графік.

1926 – Г'ю Гефнер, американський видавець, засновник журналу "Playboy".

1932 – Карл Перкінс, один з першопрохідників рок-н-ролу.

1932 – народилася одна з найзнаменитіших мавп у світі – Чіта, яка знімалася в фільмах про пригоди Тарзана та занесена в Книгу рекордів Гіннесса як головний довгожитель серед мавп.

1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор ("Професіонал", "Один шанс на двох")

1938 – Віктор Черномирдін, російський державний діяч, прем'єр-міністр Росії (1992—1998). Надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні.

1954 – Денніс Куейд, американський кіноактор ("Післязавтра", "Ворог мій").

1962 – Ігор Подольчак, український художник, режисер (Las Meninas (2008), Delirium, (2013), Merry-Go-Round (2017)).

1980 – Альберт Хаммонд мол., гітарист нью-йоркської групи The Strokes.

Легенда Playboy Х'ю Хефнер / gettyimages

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ввечері кричать чайки, на ранок буде ясна погода. Якщо вони низько кричать, то влітку очікується посуха, або опадів не буде тривалий час.

Зранку 9 квітня іній і туман — рік видасться врожайним.

Опала третя хвоя — через два тижні піде льодохід.

Чибіс приніс на дзьобі воду — до першого весняного дощу.

Чайки літають над будинком — найближчим часом відбудеться сход льодів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися у цей день, інакше не вийде помиритися;

Не бажано сьогодні позичати гроші;

Не слід сьогодні зловживати м'ясними стравами та спиртним.

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