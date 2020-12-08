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9 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 грудня – середа

Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, а віряни відзначають Юріїв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні католики відзначають Юріїв день. Присвячене це свято річниці освячення храму Георгія Побідоносця, який розташований у Києві. Георгіївська церква була побудована в XI столітті Ярославом Мудрим в ім'я його небесного покровителя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 1918 – Директорія УНР відновила закон про восьмигодинний робочий день
  • 1931 – початок Другої іспанської Республіки
  • 1953 – США компанія Дженерал Електрик оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів, що незабаром і було реалізовано
  • 1968 – в Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст
  • 1990 – перемога на президентських виборах Леха Валенси
  • 2004 – набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України
  • 2005 – в Лондоні закінчилася експлуатація Рутмастера – знаменитих двоповерхових червоних автобусів, які протягом багатьох років були символом Лондона
  • 2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ГРУДНЯ

  • 1608 – Джон Мільтон, видатний англійський поет
  • 1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч
  • 1832 – Адальберт Крюгер, німецький астроном
  • 1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф. Автор фундаментальних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови та літератури
  • 1946 – Соня Ґанді, індійський політик італійського походження, лідер Індійського національного конгресу, вдова колишнього прем'єр-міністра Індії Раджива Ґанді
  • 1953 – Джон Малкович, американський актор, продюсер і режисер
  • 1964 – Пауль Ландерс, ритм-гітарист німецької групи Rammstein
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо випало багато снігу, то до травня все розтане і травою поросте.
  • Якщо день холодний, то і зима морозною буде.
  • Якщо недалеко від людського житла виє вовк, то іде похолодання.
  • Побачити в цей день іній – до хорошого врожаю.
  • Північний вітер дме – до заморозків.
9 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 438355

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не турбуйте тварин та не завдавайте їм клопоту.
  • У цей день також не варто поводитися занадто голосно та заважати навколишнім.
  • Ще сьогодні не відмовляйте у допомозі, якщо вас про неї прохають.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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