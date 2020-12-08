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9 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, а віряни відзначають Юріїв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні католики відзначають Юріїв день. Присвячене це свято річниці освячення храму Георгія Побідоносця, який розташований у Києві. Георгіївська церква була побудована в XI столітті Ярославом Мудрим в ім'я його небесного покровителя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби з корупцією
- 1918 – Директорія УНР відновила закон про восьмигодинний робочий день
- 1931 – початок Другої іспанської Республіки
- 1953 – США компанія Дженерал Електрик оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів, що незабаром і було реалізовано
- 1968 – в Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст
- 1990 – перемога на президентських виборах Леха Валенси
- 2004 – набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України
- 2005 – в Лондоні закінчилася експлуатація Рутмастера – знаменитих двоповерхових червоних автобусів, які протягом багатьох років були символом Лондона
- 2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ГРУДНЯ
- 1608 – Джон Мільтон, видатний англійський поет
- 1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч
- 1832 – Адальберт Крюгер, німецький астроном
- 1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф. Автор фундаментальних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови та літератури
- 1946 – Соня Ґанді, індійський політик італійського походження, лідер Індійського національного конгресу, вдова колишнього прем'єр-міністра Індії Раджива Ґанді
- 1953 – Джон Малкович, американський актор, продюсер і режисер
- 1964 – Пауль Ландерс, ритм-гітарист німецької групи Rammstein
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо випало багато снігу, то до травня все розтане і травою поросте.
- Якщо день холодний, то і зима морозною буде.
- Якщо недалеко від людського житла виє вовк, то іде похолодання.
- Побачити в цей день іній – до хорошого врожаю.
- Північний вітер дме – до заморозків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не турбуйте тварин та не завдавайте їм клопоту.
- У цей день також не варто поводитися занадто голосно та заважати навколишнім.
- Ще сьогодні не відмовляйте у допомозі, якщо вас про неї прохають.
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