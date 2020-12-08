9 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, а віряни відзначають Юріїв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні католики відзначають Юріїв день. Присвячене це свято річниці освячення храму Георгія Побідоносця, який розташований у Києві. Георгіївська церква була побудована в XI столітті Ярославом Мудрим в ім'я його небесного покровителя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з корупцією

1918 – Директорія УНР відновила закон про восьмигодинний робочий день

1931 – початок Другої іспанської Республіки

1953 – США компанія Дженерал Електрик оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів, що незабаром і було реалізовано

1968 – в Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст

1990 – перемога на президентських виборах Леха Валенси

2004 – набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України

2005 – в Лондоні закінчилася експлуатація Рутмастера – знаменитих двоповерхових червоних автобусів, які протягом багатьох років були символом Лондона

2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ГРУДНЯ

1608 – Джон Мільтон, видатний англійський поет

1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч

1832 – Адальберт Крюгер, німецький астроном

1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф. Автор фундаментальних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови та літератури

1946 – Соня Ґанді, індійський політик італійського походження, лідер Індійського національного конгресу, вдова колишнього прем'єр-міністра Індії Раджива Ґанді

1953 – Джон Малкович , американський актор, продюсер і режисер

, американський актор, продюсер і режисер 1964 – Пауль Ландерс, ритм-гітарист німецької групи Rammstein

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо випало багато снігу, то до травня все розтане і травою поросте.

Якщо день холодний, то і зима морозною буде.

Якщо недалеко від людського житла виє вовк, то іде похолодання.

Побачити в цей день іній – до хорошого врожаю.

Північний вітер дме – до заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не турбуйте тварин та не завдавайте їм клопоту.

У цей день також не варто поводитися занадто голосно та заважати навколишнім.

Ще сьогодні не відмовляйте у допомозі, якщо вас про неї прохають.

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