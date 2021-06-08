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9 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають Міжнародний день друзів, а віряни вшановують пам'ять праведного Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день друзів
- Міжнародний день архівів або День архіваріуса
- Міжнародний день акредитації
- Всесвітній день пам'яті домашніх тварин
- День єдності рас у США
- День Дональда Дака
- День геологів в Аргентині
- 1534 — Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія
- 1786 — У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво
- 1866 — метеорит під назвою "Княгиня"упав на Закарпатті
- 1801 — В Російській імперії заборонили публікацію в газетах оголошень про продаж кріпаків без землі
- 1822 — У США запатентували штучну щелепу
- 1847 — Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким митець та поет Тарас Шевченко став солдатом
- 1889 — У Римі на місці спалення відкрито пам'ятник Джордано Бруно
- 1898 — Велика Британія отримала від Китаю в оренду територію Гонконгу на термін у 99 років
- 1931 — У СРСР запустили швидкісний потяг "Червона стріла", який об'єднував Москву та Ленінград
- 1934 — На екранах уперше з'явився герой улюблених мультфільмів, а саме каченя Дональд Дак
- 1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі поставив світовий рекорд (6,05 м)
- 2009 — Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" режисера Ігоря Подольчака
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ
- 1508 — Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар, який переклав Біблію на словенську мову
- 1775 — Георг Фрідріх Гротефенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, основоположник дешифрування давньоперського клинопису
- 1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паротягу, який збудував першу у світі залізницю
- 1812 — Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є зумів відкрити планету Нептун
- 1843 — Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, радикальна пацифістка та перша жінка, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру
- 1872 — Коте Марджанішвілі, грузинський режисер та засновник грузинського театру
- 1891 — Коул Портер, американський композитор
- 1915 — Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, якого вважають одним з творців електрогітари
- 1941 — Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake
- 1963 — Джонні Депп, знаменитий американський актор
- 1978 — Метью Белламі, фронтмен британської групи Muse
- 1981 — Наталі Портман, американська акторка
- 1983 — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;
- Якщо день ясний, але вже видно черв'яків, то до дощів;
- Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;
- Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;
- Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та біситись;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна вживати алкоголь:
- Не можна ходити по росі.
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