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9 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 червня – середа

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають Міжнародний день друзів, а віряни вшановують пам'ять праведного Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день друзів
  • Міжнародний день архівів або День архіваріуса
  • Міжнародний день акредитації
  • Всесвітній день пам'яті домашніх тварин
  • День єдності рас у США
  • День Дональда Дака
  • День геологів в Аргентині
  • 1534 — Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія
  • 1786 — У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво
  • 1866 — метеорит під назвою "Княгиня"упав на Закарпатті
  • 1801 — В Російській імперії заборонили публікацію в газетах оголошень про продаж кріпаків без землі
  • 1822 — У США запатентували штучну щелепу
  • 1847 — Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким митець та поет Тарас Шевченко став солдатом
  • 1889 — У Римі на місці спалення відкрито пам'ятник Джордано Бруно
  • 1898 — Велика Британія отримала від Китаю в оренду територію Гонконгу на термін у 99 років
  • 1931 — У СРСР запустили швидкісний потяг "Червона стріла", який об'єднував Москву та Ленінград
  • 1934 — На екранах уперше з'явився герой улюблених мультфільмів, а саме каченя Дональд Дак
  • 1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі поставив світовий рекорд (6,05 м)
  • 2009 — Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" режисера Ігоря Подольчака
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ

  • 1508 — Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар, який переклав Біблію на словенську мову
  • 1775 — Георг Фрідріх Гротефенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, основоположник дешифрування давньоперського клинопису
  • 1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паротягу, який збудував першу у світі залізницю
  • 1812 — Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є зумів відкрити планету Нептун
  • 1843 — Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, радикальна пацифістка та перша жінка, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру
  • 1872 — Коте Марджанішвілі, грузинський режисер та засновник грузинського театру
  • 1891 — Коул Портер, американський композитор
  • 1915 — Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, якого вважають одним з творців електрогітари
  • 1941 — Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake
  • 1963 — Джонні Депп, знаменитий американський актор
  • 1978 — Метью Белламі, фронтмен британської групи Muse
  • 1981 — Наталі Портман, американська акторка
  • 1983 — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;
  • Якщо день ясний, але вже видно черв'яків, то до дощів;
  • Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;
  • Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;
  • Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та біситись;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна вживати алкоголь:
  • Не можна ходити по росі.

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