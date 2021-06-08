9 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають Міжнародний день друзів, а віряни вшановують пам'ять праведного Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день друзів

Міжнародний день архівів або День архіваріуса

Міжнародний день акредитації

Всесвітній день пам'яті домашніх тварин

День єдності рас у США

День Дональда Дака

День геологів в Аргентині

1534 — Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія

1786 — У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво

1866 — метеорит під назвою "Княгиня"упав на Закарпатті

1801 — В Російській імперії заборонили публікацію в газетах оголошень про продаж кріпаків без землі

1822 — У США запатентували штучну щелепу

1847 — Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким митець та поет Тарас Шевченко став солдатом

1889 — У Римі на місці спалення відкрито пам'ятник Джордано Бруно

1898 — Велика Британія отримала від Китаю в оренду територію Гонконгу на термін у 99 років

1931 — У СРСР запустили швидкісний потяг "Червона стріла", який об'єднував Москву та Ленінград

1934 — На екранах уперше з'явився герой улюблених мультфільмів, а саме каченя Дональд Дак

1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі поставив світовий рекорд (6,05 м)

2009 — Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" режисера Ігоря Подольчака

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ

1508 — Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар, який переклав Біблію на словенську мову

1775 — Георг Фрідріх Гротефенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, основоположник дешифрування давньоперського клинопису

1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паротягу, який збудував першу у світі залізницю

1812 — Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є зумів відкрити планету Нептун

1843 — Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, радикальна пацифістка та перша жінка, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру

1872 — Коте Марджанішвілі, грузинський режисер та засновник грузинського театру

1891 — Коул Портер, американський композитор

1915 — Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, якого вважають одним з творців електрогітари

1941 — Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake

1963 — Джонні Депп, знаменитий американський актор

1978 — Метью Белламі, фронтмен британської групи Muse

1981 — Наталі Портман, американська акторка

1983 — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;

Якщо день ясний, але вже видно черв'яків, то до дощів;

Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;

Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;

Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та біситись;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна вживати алкоголь:

Не можна ходити по росі.

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