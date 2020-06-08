9 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять святої Федори, а у світі відзначають Міжнародний день друзів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Феодори. Свята діва Феодора разом з воїном Дидимом постраждали за Христа в період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Анастасія, Діана, Людмила. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний неофіційний день друзів

Міжнародний день акредитації

День святого Колумба Ірландського

1534 – Жак Картьє відкрив річку Св. Лаврентія

1786 – У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво

1866 – метеорит "Княгиня" упав на Закарпатті

1801 – В Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі

1822 – У США запатентована штучна щелепа

1847 – Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати

1889 – На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник

1898 – Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років

1922 – У Харкові створений Южнорудний трест

1934 – На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак

1984 – У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака

1988 – Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд – 6,05 м

1994 – Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан)

1995 – У Сочі президенти Росії та України підписали договір про розділ Чорноморського флоту

2009 – Українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак)

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ

1595 – Владислав IV Ваза, польський король

1781 – Джордж Стефенсон, британський винахідник паротягу, будівельник першої у світі залізниці

1812 – Йоганн Готфрид Галле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є відкрив планету Нептун

1872 – Коте Марджанішвілі, грузинський режисер, засновник грузинського театру

1886 – Ямада Косаку японський композитор і диригент

1891 – Кол Портер, американський композитор

1915 – Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, один з творців електрогітари

1916 – Роберт Макнамара, міністр оборони США (1961—1968), ідеолог війни у В'єтнамі

1941 – Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake

1963 – Джонні Депп, американський актор

1978 – Метью Белламі, фронтмен групи Muse

1978 – Клозе Мирослав, німецький футболіст

1981 – Наталі Портман, акторка

1983 – Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато цвіту на горобині – до врожаю вівса.

Якщо за вікном сонячне, а дятел сильно стукає дзьобом, то скоро буде дощ.

Духота під час сходу сонця – до негоди.

Ліс шумить в безвітряну погоду – до дощу.

Нічна роса довго не висихає – до грози.

Якщо на Федору в полі не гнути спини, то посіви будуть криві.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 8 на 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

У цей день варто закцентувати свою увагу на здоров'ї. Не варто перенапружуватися та працювати до останньої краплі поту.

Ще сьогодні не бажано вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.

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