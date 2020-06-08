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9 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять святої Федори, а у світі відзначають Міжнародний день друзів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Феодори. Свята діва Феодора разом з воїном Дидимом постраждали за Христа в період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Анастасія, Діана, Людмила. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний неофіційний день друзів
- Міжнародний день акредитації
- День святого Колумба Ірландського
- 1534 – Жак Картьє відкрив річку Св. Лаврентія
- 1786 – У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво
- 1866 – метеорит "Княгиня" упав на Закарпатті
- 1801 – В Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі
- 1822 – У США запатентована штучна щелепа
- 1847 – Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати
- 1889 – На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник
- 1898 – Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років
- 1922 – У Харкові створений Южнорудний трест
- 1934 – На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак
- 1984 – У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака
- 1988 – Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд – 6,05 м
- 1994 – Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан)
- 1995 – У Сочі президенти Росії та України підписали договір про розділ Чорноморського флоту
- 2009 – Українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак)
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ
- 1595 – Владислав IV Ваза, польський король
- 1781 – Джордж Стефенсон, британський винахідник паротягу, будівельник першої у світі залізниці
- 1812 – Йоганн Готфрид Галле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є відкрив планету Нептун
- 1872 – Коте Марджанішвілі, грузинський режисер, засновник грузинського театру
- 1886 – Ямада Косаку японський композитор і диригент
- 1891 – Кол Портер, американський композитор
- 1915 – Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, один з творців електрогітари
- 1916 – Роберт Макнамара, міністр оборони США (1961—1968), ідеолог війни у В'єтнамі
- 1941 – Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake
- 1963 – Джонні Депп, американський актор
- 1978 – Метью Белламі, фронтмен групи Muse
- 1978 – Клозе Мирослав, німецький футболіст
- 1981 – Наталі Портман, акторка
- 1983 – Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато цвіту на горобині – до врожаю вівса.
- Якщо за вікном сонячне, а дятел сильно стукає дзьобом, то скоро буде дощ.
- Духота під час сходу сонця – до негоди.
- Ліс шумить в безвітряну погоду – до дощу.
- Нічна роса довго не висихає – до грози.
Якщо на Федору в полі не гнути спини, то посіви будуть криві.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 8 на 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
- У цей день варто закцентувати свою увагу на здоров'ї. Не варто перенапружуватися та працювати до останньої краплі поту.
- Ще сьогодні не бажано вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.
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