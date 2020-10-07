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8 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 жовтня – четвер

Сьогодні, 8 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день зору, а в Україні – День юриста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 8 жовтня вшановують пам'ять преподобних Єфросинії Олександрійської та Феодулії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, а також Єфросинія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день зору
  • Міжнародний день грамотності
  • День юриста в Україні
  • 1085 – у Венеції освячений Собор Святого Марка.
  • 1596 – Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.
  • 1886 – Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.
  • 1895 – прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.
  • 1896 – вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
  • 1914 – Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.
  • 1918 – Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.
  • 1938 – В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.
  • 1941 – німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.
  • 1942 – У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.
  • 1945 – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч
  • 1967 – спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний
  • 1977 – Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом".
  • 1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
  • 1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.
  • 1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.
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День юриста в Україні

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ

  • 1789 – Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник.
  • 1864 – Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург
  • Іван Піддубний, 1910
  • 1871 – Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.
  • 1895 – Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини в 1946—1955 та 1973—1974 рр
  • 1916 – Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування.
  • 1920 – Френк Герберт, американський письменник-фантаст.
  • 1934 – Олександра Біла, український мовознавець
  • 1934 – Кир Буличов, радянський фантаст
  • 1936 – Леонід Куравльов, радянський актор
  • 1944 – Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.
  • 1980 – Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.
  • Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.
  • Якщо перший сніг буде сухим, значить, літо буде хорошим.
  • Прийшов Сергій – рубай капусту.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день лінуватися та уникати роботи.
  • Не можна сьогодні сваритися з рідними.
  • Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не можна цього дня відмовляти у допомозі.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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