8 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день зору, а в Україні – День юриста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 8 жовтня вшановують пам'ять преподобних Єфросинії Олександрійської та Феодулії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, а також Єфросинія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день зору

Міжнародний день грамотності

День юриста в Україні

1085 – у Венеції освячений Собор Святого Марка.

1596 – Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 – Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1895 – прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.

1896 – вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1914 – Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.

1918 – Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.

1938 – В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.

1941 – німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.

1942 – У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч

1967 – спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний

1977 – Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом".

1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.

1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

День юриста в Україні

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ

1789 – Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник.

1864 – Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург

Іван Піддубний, 1910

1871 – Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.

1895 – Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини в 1946—1955 та 1973—1974 рр

1916 – Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування.

1920 – Френк Герберт, американський письменник-фантаст.

1934 – Олександра Біла, український мовознавець

1934 – Кир Буличов, радянський фантаст

1936 – Леонід Куравльов, радянський актор

1944 – Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.

1980 – Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.

Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.

Якщо перший сніг буде сухим, значить, літо буде хорошим.

Прийшов Сергій – рубай капусту.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто у цей день лінуватися та уникати роботи.

Не можна сьогодні сваритися з рідними.

Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.

Не можна цього дня відмовляти у допомозі.

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