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8 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день зору, а в Україні – День юриста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 8 жовтня вшановують пам'ять преподобних Єфросинії Олександрійської та Феодулії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, а також Єфросинія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день зору
- Міжнародний день грамотності
- День юриста в Україні
- 1085 – у Венеції освячений Собор Святого Марка.
- 1596 – Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.
- 1886 – Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.
- 1895 – прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.
- 1896 – вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
- 1914 – Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.
- 1918 – Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.
- 1938 – В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.
- 1941 – німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.
- 1942 – У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.
- 1945 – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч
- 1967 – спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний
- 1977 – Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом".
- 1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
- 1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.
- 1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.
День юриста в Україні
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ
- 1789 – Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник.
- 1864 – Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург
- Іван Піддубний, 1910
- 1871 – Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.
- 1895 – Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини в 1946—1955 та 1973—1974 рр
- 1916 – Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування.
- 1920 – Френк Герберт, американський письменник-фантаст.
- 1934 – Олександра Біла, український мовознавець
- 1934 – Кир Буличов, радянський фантаст
- 1936 – Леонід Куравльов, радянський актор
- 1944 – Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.
- 1980 – Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.
- Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.
- Якщо перший сніг буде сухим, значить, літо буде хорошим.
- Прийшов Сергій – рубай капусту.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день лінуватися та уникати роботи.
- Не можна сьогодні сваритися з рідними.
- Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.
- Не можна цього дня відмовляти у допомозі.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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