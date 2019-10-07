8 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 жовтня, віряни вшановують пам'ять преподобного Сергія Радонезького, а українці святкують день юриста.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Сергія Радонезького. У миру його звали Варфоломій й він був прозваний ігуменом землі Русі, за внесок, який він вніс в духовне життя народу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Єфросинія, Сергій, Герман, Микола, Олександр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День юриста в Україні

1085 – у Венеції освячений Собор Святого Марка.

1596 – Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 – Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1895 – прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.

1896 – вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1914 – Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.

1918 – Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.

1938 – В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 року почало називатися Карпатською Україною.

1942 – У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч.

1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.

1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ

1789 – Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник.

1864 – Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург.

1871 – Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.

1895 –Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини.

1916 – Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування.

1934 – Олександра Біла, український мовознавець.

1944 – Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Сергія зима починається, а з Мотрони зимової, 22 листопада, встановлюється.

Якщо перший сніг випав на Сергія, то зима встановиться на Михайлов день, 21 листопада.

Зимовий шлях від Сергія в 4 седмиці встановлюється. Тобто протягом 4 тижнів.

Перший сніг за 40 днів до початку зими випадає.

Якщо перший сніг випав на спадний місяць і впав на мокру землю, то зима скоро настане.

Перший сухий сніг обіцяє хороше літо.

Якщо перший сніг випаде, коли з вишні все листя опаде, то настане зима.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні категорично не можна байдикувати, адже на Сергія Капусника обов'язково потрібно квасити капусту та робити закрутки на зиму.

В цей день не рекомендують створювати конфліктні ситуації, сваритися та виясняти стосунки. Будьте поступливими та менш емоційними.

Також не варто починати нові справи, якщо ви не надто впевнені в успіху. Спочатку продумайте всі можливі ситуації, а тоді дійте!

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