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8 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності, а віряни вшановують пам'ять ранньохристиянської мучениці Наталії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 8 вересня вшановують пам'ять ранньохристиянської мучениці Наталії. Вона була з Никомедії й жила там на початку IV століття.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 8 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Наталія, Петро, Георгій, Марія, Віктор, Дмитро, Роман, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день грамотності
- Міжнародний день солідарності журналістів
- Всесвітній день фізіотерапії
- 1296 – у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою).
- 1504 – у Флоренції на площі Сеньйорії встановили 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті.
- 1514 – у битві під Оршею московська армія була розбита русько-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького.
- 1522 – завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана.
- 1529 – османські війська взяли Буду (Королівство Угорщина).
- 1664 – Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито перейшла під контроль англійців.
- 1791 – у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини.
- 1796 – Наполеон розбив австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія).
- 1886 – засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР.
- 1888 – відбувся перший матч Англійської футбольної ліги.
- 1952 – вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море".
- 1989 – у Києві заснований Народний рух України за перебудову.
- 1993 – створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ВЕРЕСНЯ
- 1157 – Річард I Левове Серце, англійський король з династії Плантаґенетів.
- 1474 – Лудовіко Аріосто, італійський поет епохи Відродження.
- 1830 – Фредерик Містраль, провансальський поет і лексикограф, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1904 рік.
- 1841 – Антонін Леопольд Дворжак, чеський композитор.
- 1873 – Альфред Жаррі, французький поет, прозаїк і драматург.
- 1896 – Олександр Соколовський, український письменник доби Розстріляного Відродження.
- 1897 – Юхим Голишев, український композитор у Франції, скрипаль та художник. Був одним із перших відомих та визнаних композиторів додекафоністів.
- 1916 – Григорій Слуцький, український архітектор.
- 1925 – Пітер Селлерс, британський комедійний актор.
- 1928 – Василь Сологуб, український письменник.
- 1931 – Олександр Івахненко, український художник.
- 1947 – Микола Шопша, оперний співак.
- 1953 – Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України.
- 1963 – Вадим Перельман, кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1970 – Ніко Кейс, американська співачка та автор пісень, українка за національністю.
- 1971 – Мартін Фрімен, британський актор, лауреат премії "Еммі".
- 1989 – Авічі (Тім Берглінг), шведський діджей та музичний продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім гримить – до теплої осені.
- Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.
- Якщо листя з берези та дуба не опало, то зима буде суворою.
- Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.
- Багато горобини – скоро настануть холоди.
- Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна легковажно ставитися до своєї безпеки. Особливо це стосується походів в ліс та збирання грибів. Будьте обачні!
- Сьогодні не рекомендують їздити на конях та використовувати їх для земельних робіт.
- Також не варто сумувати й байдикувати. Потрібно встигнути зробити все до дощів і холодів.
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