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8 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 вересня – вівторок

Сьогодні, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності, а віряни вшановують пам'ять ранньохристиянської мучениці Наталії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 8 вересня вшановують пам'ять ранньохристиянської мучениці Наталії. Вона була з Никомедії й жила там на початку IV століття.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Наталія, Петро, Георгій, Марія, Віктор, Дмитро, Роман, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день грамотності
  • Міжнародний день солідарності журналістів
  • Всесвітній день фізіотерапії
  • 1296 – у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою).
  • 1504 – у Флоренції на площі Сеньйорії встановили 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті.
  • 1514 – у битві під Оршею московська армія була розбита русько-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького.
  • 1522 – завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана.
  • 1529 – османські війська взяли Буду (Королівство Угорщина).
  • 1664 – Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито перейшла під контроль англійців.
  • 1791 – у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини.
  • 1796 – Наполеон розбив австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія).
  • 1886 – засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР.
  • 1888 – відбувся перший матч Англійської футбольної ліги.
  • 1952 – вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море".
  • 1989 – у Києві заснований Народний рух України за перебудову.
  • 1993 – створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ВЕРЕСНЯ

  • 1157 – Річард I Левове Серце, англійський король з династії Плантаґенетів.
  • 1474 – Лудовіко Аріосто, італійський поет епохи Відродження.
  • 1830 – Фредерик Містраль, провансальський поет і лексикограф, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1904 рік.
  • 1841 – Антонін Леопольд Дворжак, чеський композитор.
  • 1873 – Альфред Жаррі, французький поет, прозаїк і драматург.
  • 1896 – Олександр Соколовський, український письменник доби Розстріляного Відродження.
  • 1897 – Юхим Голишев, український композитор у Франції, скрипаль та художник. Був одним із перших відомих та визнаних композиторів додекафоністів.
  • 1916 – Григорій Слуцький, український архітектор.
  • 1925 – Пітер Селлерс, британський комедійний актор.
  • 1928 – Василь Сологуб, український письменник.
  • 1931 – Олександр Івахненко, український художник.
  • 1947 – Микола Шопша, оперний співак.
  • 1953 – Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України.
  • 1963 – Вадим Перельман, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1970 – Ніко Кейс, американська співачка та автор пісень, українка за національністю.
  • 1971 – Мартін Фрімен, британський актор, лауреат премії "Еммі".
  • 1989 – Авічі (Тім Берглінг), шведський діджей та музичний продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Грім гримить – до теплої осені.
  • Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.
  • Якщо листя з берези та дуба не опало, то зима буде суворою.
  • Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.
  • Багато горобини – скоро настануть холоди.
  • Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.
8 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 423967

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна легковажно ставитися до своєї безпеки. Особливо це стосується походів в ліс та збирання грибів. Будьте обачні!
  • Сьогодні не рекомендують їздити на конях та використовувати їх для земельних робіт.
  • Також не варто сумувати й байдикувати. Потрібно встигнути зробити все до дощів і холодів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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