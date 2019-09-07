8 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 вересня, віряни вшановують пам'ять святої Наталії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять ранньохристиянської мучениці Наталії, яка мешкала в Никомедії на початку IV століття. Її батьки були благочестивими християнами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Наталія, Петро, Георгій, Марія, Віктор, Дмитро, Роман, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день грамотності

Міжнародний день солідарності журналістів

Всесвітній день фізіотерапії

Національне свято Королівства Андорра

1296 – у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою).

1504 – у Флоренції на площі Сеньйорії встановили 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті.

1514 – у битві під Оршею московська армія була розбита русько-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького.

1522 – завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана.

1529 – османські війська взяли Буду (Королівство Угорщина).

1664 – Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито перейшла під контроль англійців.

1791 – у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини.

1796 – Наполеон розбив австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія).

1886 – засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР.

1888 – відбувся перший матч Англійської футбольної ліги.

1952 – вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море".

1989 – у Києві заснований Народний рух України за перебудову.

1993 – створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ВЕРЕСНЯ

1157 – Річард I Левове Серце, англійський король з династії Плантаґенетів.

1474 – Лудовіко Аріосто, італійський поет епохи Відродження.

1830 – Фредерик Містраль, провансальський поет і лексикограф, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1904 рік.

1841 – Антонін Леопольд Дворжак, чеський композитор.

1873 – Альфред Жаррі, французький поет, прозаїк і драматург.

1896 – Олександр Соколовський, український письменник доби Розстріляного Відродження.

1897 – Юхим Голишев, український композитор у Франції, скрипаль та художник. Був одним із перших відомих та визнаних композиторів додекафоністів.

1916 – Григорій Слуцький, український архітектор.

1925 – Пітер Селлерс, британський комедійний актор.

1928 – Василь Сологуб, український письменник.

1931 – Олександр Івахненко, український художник.

1947 – Микола Шопша, оперний співак.

1953 – Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України.

1963 – Вадим Перельман, кінорежисер, сценарист, продюсер.

1970 – Ніко Кейс, американська співачка та автор пісень, українка за національністю.

Олександр Івахненко, український художник

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Грім гримить – до теплої осені.

Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.

Якщо листя з берези та дуба не опало, то зима буде суворою.

Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

Багато горобини – скоро настануть холоди.

Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна легковажно ставитися до своєї безпеки. Особливо це стосується походів в ліс та збирання грибів. Будьте обачні!

Сьогодні не рекомендують їздити на конях та використовувати їх для земельних робіт.

Також не варто сумувати й байдикувати. Потрібно встигнути зробити все до дощів і холодів.

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