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8 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 січня віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день загадкові Святки вступають в свої права. У багатьох будинках тривають святкові посиденьки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1861 – у Росії вийшов перший номер журналу "Вокруг Света"
- 1942 – Почалася Ржевсько-Вяземська наступальна операція
- 1957 – Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США з шахів. За версією журналу Chess Informant, Боббі є найкращим шахістом XX століття
- 1959 – Шарль де Голль стає президентом Французької Республіки
- 1961 – Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності
- 1988 – Подвиг дев'ятої роти у висоти 3234
- 1994 – з космодрому Байконур здійснено запуск російського пілотованого космічного корабля Союз ТМ-18
- 2004 – Відбулась церемонія хрещення морського суперлайнера Queen Mary 2
Шарль де Голль
ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ
- 1720 – Джеймс Харгрівс, англійський винахідник
- 1824 – Вілкі Коллінз, англійський письменник
- 1849 – Степан Осипович Макаров, російський флотоводець, океанограф, полярний дослідник
- 1865 – Михайло Іванович Туган-Барановський, вчений-економіст, державний і громадський діяч України
- 1892 – Поль Вайян-Кутюр'є, французький письменник, діяч комуністичного руху
- 1896 – Стяпонас Дарюс, литовський льотчик, національний герой.
- 1935 – Елвіс Преслі, американський співак і актор, король рок'н'ролу.
- 1937 – Ширлі Бессі, британська естрадна співачка.
- 1941 – Грехем Чепмен, британський актор, сценарист, продюсер, композитор.
- 1942 – Стівен Хокінг, один з найбільш впливових в науковому сенсі і відомих широкій громадськості фізиків-теоретиків нашого часу.
- 1947 – Девід Боуї, англійський рок-музикант і актор.
- 1981 – Лорен Хьюітт, австралійська актриса.
Хокінг
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо за вікном сніг і мороз, прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
- Якщо вранці сонячно і ясно, чекай хороший урожай проса.
- Зграї воронів літають над головою, буде хуртовина.
- Якщо щебечуть синиці, чекай нічних заморозків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна готувати і пити кисіль
- Не варто не впускати в дім колядників
- Не можна бути у брудній квартирі
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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