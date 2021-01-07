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8 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 січня – п'ятниця - фото 1
8 січня – п'ятниця

Сьогодні, 8 січня віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день загадкові Святки вступають в свої права. У багатьох будинках тривають святкові посиденьки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1861 – у Росії вийшов перший номер журналу "Вокруг Света"
  • 1942 – Почалася Ржевсько-Вяземська наступальна операція
  • 1957 – Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США з шахів. За версією журналу Chess Informant, Боббі є найкращим шахістом XX століття
  • 1959 – Шарль де Голль стає президентом Французької Республіки
  • 1961 – Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності
  • 1988 – Подвиг дев'ятої роти у висоти 3234
  • 1994 – з космодрому Байконур здійснено запуск російського пілотованого космічного корабля Союз ТМ-18
  • 2004 – Відбулась церемонія хрещення морського суперлайнера Queen Mary 2
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Шарль де Голль

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ

  • 1720 – Джеймс Харгрівс, англійський винахідник
  • 1824 – Вілкі Коллінз, англійський письменник
  • 1849 – Степан Осипович Макаров, російський флотоводець, океанограф, полярний дослідник
  • 1865 – Михайло Іванович Туган-Барановський, вчений-економіст, державний і громадський діяч України
  • 1892 – Поль Вайян-Кутюр'є, французький письменник, діяч комуністичного руху
  • 1896 – Стяпонас Дарюс, литовський льотчик, національний герой.
  • 1935 – Елвіс Преслі, американський співак і актор, король рок'н'ролу.
  • 1937 – Ширлі Бессі, британська естрадна співачка.
  • 1941 – Грехем Чепмен, британський актор, сценарист, продюсер, композитор.
  • 1942 – Стівен Хокінг, один з найбільш впливових в науковому сенсі і відомих широкій громадськості фізиків-теоретиків нашого часу.
  • 1947 – Девід Боуї, англійський рок-музикант і актор.
  • 1981 – Лорен Хьюітт, австралійська актриса.
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Хокінг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо за вікном сніг і мороз, прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
  • Якщо вранці сонячно і ясно, чекай хороший урожай проса.
  • Зграї воронів літають над головою, буде хуртовина.
  • Якщо щебечуть синиці, чекай нічних заморозків.
8 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437269

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна готувати і пити кисіль
  • Не варто не впускати в дім колядників
  • Не можна бути у брудній квартирі

Читайте також: Привітання з Новим роком 2021 у віршах: оригінальні віршовані побажання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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