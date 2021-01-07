8 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 січня віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день загадкові Святки вступають в свої права. У багатьох будинках тривають святкові посиденьки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1861 – у Росії вийшов перший номер журналу "Вокруг Света"

1942 – Почалася Ржевсько-Вяземська наступальна операція

1957 – Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США з шахів. За версією журналу Chess Informant, Боббі є найкращим шахістом XX століття

1959 – Шарль де Голль стає президентом Французької Республіки

1961 – Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності

1988 – Подвиг дев'ятої роти у висоти 3234

1994 – з космодрому Байконур здійснено запуск російського пілотованого космічного корабля Союз ТМ-18

2004 – Відбулась церемонія хрещення морського суперлайнера Queen Mary 2

Шарль де Голль

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ

1720 – Джеймс Харгрівс, англійський винахідник

1824 – Вілкі Коллінз, англійський письменник

1849 – Степан Осипович Макаров, російський флотоводець, океанограф, полярний дослідник

1865 – Михайло Іванович Туган-Барановський, вчений-економіст, державний і громадський діяч України

1892 – Поль Вайян-Кутюр'є, французький письменник, діяч комуністичного руху

1896 – Стяпонас Дарюс, литовський льотчик, національний герой.

1935 – Елвіс Преслі, американський співак і актор, король рок'н'ролу.

1937 – Ширлі Бессі, британська естрадна співачка.

1941 – Грехем Чепмен, британський актор, сценарист, продюсер, композитор.

1942 – Стівен Хокінг, один з найбільш впливових в науковому сенсі і відомих широкій громадськості фізиків-теоретиків нашого часу.

1947 – Девід Боуї, англійський рок-музикант і актор.

1981 – Лорен Хьюітт, австралійська актриса.

Хокінг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо за вікном сніг і мороз, прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.

Якщо вранці сонячно і ясно, чекай хороший урожай проса.

Зграї воронів літають над головою, буде хуртовина.

Якщо щебечуть синиці, чекай нічних заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна готувати і пити кисіль

Не варто не впускати в дім колядників

Не можна бути у брудній квартирі

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