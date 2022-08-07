8 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 серпня, у світі відзначають Всесвітній день кішок, День альпініста, а також Міжнародний день офтальмології. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 серпня в православній церкві вшановують пам'ять Мученика Євролая.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Еміліан, Аппіон, Кипріан, Геронтій, Домінік, Мойсей, Сергій, Ієрусалем, Федір та Парасковія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день кішок

Міжнародний день альпінізму або День альпініста

Міжнародний день офтальмології

День військ зв’язку України

449 — скликаний другий Ефеський собор

1648 — яничари скинули з престолу та стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма

1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан (вершина у Грайських Альпах)

1815 — Наполеон відправився у заслання на острів Святої Єлени

1899 — американець Альберт Маршалл запатентував холодильник.

1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, були повішені на струнах від піаніно

1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією та оголосив їй війну, а також почав вводити війська у Маньчжурію

1949 — у Страсбурзі пройшла перша сесія Ради Європи

1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) організували мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку

1966 — у Китайській Народній Республіці оголошено початок "культурної революції"

1967 — у Бангкоку (Таїланд) з'явилась Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

1969 — уперше (та, востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів)

1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку через Вотергейтський скандал

1985 — почалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни

1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії), оскільки отримав диплом у віці 14 років 8 місяців

2000 — учені з Великої Британії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини

2004 — запрацював другий енергоблок Хмельницької АЕС

2008 — під приводом захисту російських громадян у Південній Осетії Росія напала на Грузію

2012 — Президент України Віктор Янукович погодив антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова

2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд

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ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ

1834 — Осип-Юрій Федькович (Гординський), письменник романтичного напряму, автор віршів, балад, поем

1861 — Вільям Бетсон, британський біолог-антидарвініст, прихильник менделізму, один із засновників генетики

1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, а також один із піонерів кінематографа

1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч

1896 — Грабар Андрій Миколайович, український та французький історик середньовічного і візантійського мистецтва

1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик

1902 — Поль Дірак, британський фізик, Нобелівський лауреат 1933 року "За відкриття нових продуктивних форм атомної теорії"

1904 — Леонід Задніпровський, український актор

1905 — Андре Жоліве, відомий французький композитор

1925 — Алія Ізетбегович, боснійський політик, письменник, перший президент Боснії та Герцеговини

1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви

1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох "Оскарів" (Вся президентська рать, Людина дощу)

1938 — Галина Щербина, українська художниця

1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, яка першою з жінок зробила вихід у відкритий космос

1949 — Василь Чубур, український поет, перекладач, літературний критик та журналіст

1951 — Мартін Брест, американський кінорежисер

1951 — Осії Мамору, японський кінорежисер, сценарист (Привид у латах)

1952 — Юстейн Гордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.

1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст та футбольний тренер

1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор

1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту

1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат"

1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні коти доброзичливі до своїх господарів, то рік буде вдалим;

Якщо дуже багато жолудів, то врожай буде хорошим;

Якщо рожеві та персикові хмари, то до негоди;

Якщо багато птахів літають низько на землю, то скоро прийдуть опади;

Якщо 8 серпня холодний ранок, то й зима буде морозною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна голосно розмовляти та сваритись;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна займатись шиттям та в'язанням;

Не можна зберігати вдома старі та поламані речі;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зривати квіти.

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