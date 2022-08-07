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8 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 серпня, у світі відзначають Всесвітній день кішок, День альпініста, а також Міжнародний день офтальмології. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 серпня в православній церкві вшановують пам'ять Мученика Євролая.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Еміліан, Аппіон, Кипріан, Геронтій, Домінік, Мойсей, Сергій, Ієрусалем, Федір та Парасковія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день кішок
- Міжнародний день альпінізму або День альпініста
- Міжнародний день офтальмології
- День військ зв’язку України
- 449 — скликаний другий Ефеський собор
- 1648 — яничари скинули з престолу та стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма
- 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан (вершина у Грайських Альпах)
- 1815 — Наполеон відправився у заслання на острів Святої Єлени
- 1899 — американець Альберт Маршалл запатентував холодильник.
- 1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, були повішені на струнах від піаніно
- 1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією та оголосив їй війну, а також почав вводити війська у Маньчжурію
- 1949 — у Страсбурзі пройшла перша сесія Ради Європи
- 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) організували мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку
- 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошено початок "культурної революції"
- 1967 — у Бангкоку (Таїланд) з'явилась Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
- 1969 — уперше (та, востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів)
- 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку через Вотергейтський скандал
- 1985 — почалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни
- 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії), оскільки отримав диплом у віці 14 років 8 місяців
- 2000 — учені з Великої Британії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини
- 2004 — запрацював другий енергоблок Хмельницької АЕС
- 2008 — під приводом захисту російських громадян у Південній Осетії Росія напала на Грузію
- 2012 — Президент України Віктор Янукович погодив антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова
- 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд
ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ
- 1834 — Осип-Юрій Федькович (Гординський), письменник романтичного напряму, автор віршів, балад, поем
- 1861 — Вільям Бетсон, британський біолог-антидарвініст, прихильник менделізму, один із засновників генетики
- 1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, а також один із піонерів кінематографа
- 1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч
- 1896 — Грабар Андрій Миколайович, український та французький історик середньовічного і візантійського мистецтва
- 1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик
- 1902 — Поль Дірак, британський фізик, Нобелівський лауреат 1933 року "За відкриття нових продуктивних форм атомної теорії"
- 1904 — Леонід Задніпровський, український актор
- 1905 — Андре Жоліве, відомий французький композитор
- 1925 — Алія Ізетбегович, боснійський політик, письменник, перший президент Боснії та Герцеговини
- 1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви
- 1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох "Оскарів" (Вся президентська рать, Людина дощу)
- 1938 — Галина Щербина, українська художниця
- 1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, яка першою з жінок зробила вихід у відкритий космос
- 1949 — Василь Чубур, український поет, перекладач, літературний критик та журналіст
- 1951 — Мартін Брест, американський кінорежисер
- 1951 — Осії Мамору, японський кінорежисер, сценарист (Привид у латах)
- 1952 — Юстейн Гордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.
- 1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст та футбольний тренер
- 1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор
- 1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту
- 1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат"
- 1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні коти доброзичливі до своїх господарів, то рік буде вдалим;
- Якщо дуже багато жолудів, то врожай буде хорошим;
- Якщо рожеві та персикові хмари, то до негоди;
- Якщо багато птахів літають низько на землю, то скоро прийдуть опади;
- Якщо 8 серпня холодний ранок, то й зима буде морозною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна голосно розмовляти та сваритись;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна займатись шиттям та в'язанням;
- Не можна зберігати вдома старі та поламані речі;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна зривати квіти.
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