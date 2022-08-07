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8 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 серпня – понеділок

Сьогодні, 8 серпня, у світі відзначають Всесвітній день кішок, День альпініста, а також Міжнародний день офтальмології. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 серпня в православній церкві вшановують пам'ять Мученика Євролая.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Еміліан, Аппіон, Кипріан, Геронтій, Домінік, Мойсей, Сергій, Ієрусалем, Федір та Парасковія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469397

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день кішок
  • Міжнародний день альпінізму або День альпініста
  • Міжнародний день офтальмології
  • День військ зв’язку України
  • 449 — скликаний другий Ефеський собор
  • 1648 — яничари скинули з престолу та стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма
  • 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан (вершина у Грайських Альпах)
  • 1815 — Наполеон відправився у заслання на острів Святої Єлени
  • 1899 — американець Альберт Маршалл запатентував холодильник.
  • 1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, були повішені на струнах від піаніно
  • 1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією та оголосив їй війну, а також почав вводити війська у Маньчжурію
  • 1949 — у Страсбурзі пройшла перша сесія Ради Європи
  • 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) організували мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку
  • 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошено початок "культурної революції"
  • 1967 — у Бангкоку (Таїланд) з'явилась Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
  • 1969 — уперше (та, востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів)
  • 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку через Вотергейтський скандал
  • 1985 — почалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни
  • 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії), оскільки отримав диплом у віці 14 років 8 місяців
  • 2000 — учені з Великої Британії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини
  • 2004 — запрацював другий енергоблок Хмельницької АЕС
  • 2008 — під приводом захисту російських громадян у Південній Осетії Росія напала на Грузію
  • 2012 — Президент України Віктор Янукович погодив антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова
  • 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд
Fuu J on Unsplash - фото 511077
Fuu J on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ

  • 1834 — Осип-Юрій Федькович (Гординський), письменник романтичного напряму, автор віршів, балад, поем
  • 1861 — Вільям Бетсон, британський біолог-антидарвініст, прихильник менделізму, один із засновників генетики
  • 1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, а також один із піонерів кінематографа
  • 1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч
  • 1896 — Грабар Андрій Миколайович, український та французький історик середньовічного і візантійського мистецтва
  • 1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик
  • 1902 — Поль Дірак, британський фізик, Нобелівський лауреат 1933 року "За відкриття нових продуктивних форм атомної теорії"
  • 1904 — Леонід Задніпровський, український актор
  • 1905 — Андре Жоліве, відомий французький композитор
  • 1925 — Алія Ізетбегович, боснійський політик, письменник, перший президент Боснії та Герцеговини
  • 1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви
  • 1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох "Оскарів" (Вся президентська рать, Людина дощу)
  • 1938 — Галина Щербина, українська художниця
  • 1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, яка першою з жінок зробила вихід у відкритий космос
  • 1949 — Василь Чубур, український поет, перекладач, літературний критик та журналіст
  • 1951 — Мартін Брест, американський кінорежисер
  • 1951 — Осії Мамору, японський кінорежисер, сценарист (Привид у латах)
  • 1952 — Юстейн Гордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.
  • 1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст та футбольний тренер
  • 1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор
  • 1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту
  • 1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат"
  • 1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні коти доброзичливі до своїх господарів, то рік буде вдалим;
  • Якщо дуже багато жолудів, то врожай буде хорошим;
  • Якщо рожеві та персикові хмари, то до негоди;
  • Якщо багато птахів літають низько на землю, то скоро прийдуть опади;
  • Якщо 8 серпня холодний ранок, то й зима буде морозною.
8 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 471044

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна голосно розмовляти та сваритись;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна займатись шиттям та в'язанням;
  • Не можна зберігати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна зривати квіти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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