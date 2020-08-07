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8 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 8 серпня, святкують Всесвітній день кішок, День військ зв'язку України та Єрмолаєв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті святого Домініка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день кішок.
  • Міжнародний день офтальмології.
  • Міжнародний день альпінізму.
  • День військ зв'язку України.
  • 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.
  • 1815 — Наполеон відправився в заслання на острів Святої Єлени.
  • 1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.
  • 1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.
  • 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
  • 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.
  • 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок "культурної революції".
  • 1969 — уперше (і востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів).
  • 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом.
  • 1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни.
  • 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.
  • 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.
  • 2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.
  • 2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.
  • 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ

  • 1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу.
  • 1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр.
  • 1896 — Грабар Андрій Миколайович, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.
  • 1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик.
  • 1905 — Андре Жоліве, французький композитор.
  • 1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви.
  • 1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох Оскарів.
  • 1938 — Галина Щербина, українська художниця.
  • 1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, першою з жінок зробила вихід у відкритий космос, двічі Герой Радянського Союзу.
  • 1952 — Юстейн Ґордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.
  • 1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст і футбольний тренер.
  • 1957 — Еван Стюарт, британський актор.
  • 1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор.
  • 1980 — Доріан Бюлюкбаші, албанський футболіст, півзахисник.
  • 1984 — Євген Каштанов, білоруський хокеїст, нападник.
  • 1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту.
  • 1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат".
  • 1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник.
  • 1991 — Владислав Добренький, латвійський хокеїст, нападник.
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Олексій Родевич

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З цього дня, який назвали в народі на честь святого Єрмолая, починали збирати яблука, але є їх ще не можна було їсти. Завершували всі польові роботи, адже зазвичай у цей день погода була сонячною і сприятливою для роботи на природі.
  • Зібрані яблука тримали до Яблучного Спаса, тільки тоді їх можна було їсти. Також згідно з прикметами дня, трави набували корисних властивостей після ранкової роси, тому знахарі відправлялися в ліс на пошук цілющих рослин.
  • Єрмолай – прибирай з поля хліб.
  • Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.
  • Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.
  • Щоб не боліла спина потрібно під час збору врожаю кілька житніх колосків заткнути собі за пояс.
  • Щоб забезпечити себе здоров'ям і силою напередодні збору врожаю слід на зап'ясті пов'язати червону вовняну нитку.
  • Кішка поруч вляглася – до багатства і удачі.
8 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417956

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Жінкам в цей день забороняється виходити в поле, а також шити і в'язати. Згідно з повір'ям, дівчина, яка взяла 8 серпня в руки голку, буде нещасна в шлюбі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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