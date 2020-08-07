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8 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 серпня, святкують Всесвітній день кішок, День військ зв'язку України та Єрмолаєв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті святого Домініка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день кішок.
- Міжнародний день офтальмології.
- Міжнародний день альпінізму.
- День військ зв'язку України.
- 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.
- 1815 — Наполеон відправився в заслання на острів Святої Єлени.
- 1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.
- 1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.
- 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
- 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.
- 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок "культурної революції".
- 1969 — уперше (і востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів).
- 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом.
- 1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни.
- 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.
- 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.
- 2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.
- 2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.
- 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ
- 1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу.
- 1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр.
- 1896 — Грабар Андрій Миколайович, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.
- 1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик.
- 1905 — Андре Жоліве, французький композитор.
- 1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви.
- 1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох Оскарів.
- 1938 — Галина Щербина, українська художниця.
- 1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, першою з жінок зробила вихід у відкритий космос, двічі Герой Радянського Союзу.
- 1952 — Юстейн Ґордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.
- 1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст і футбольний тренер.
- 1957 — Еван Стюарт, британський актор.
- 1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор.
- 1980 — Доріан Бюлюкбаші, албанський футболіст, півзахисник.
- 1984 — Євген Каштанов, білоруський хокеїст, нападник.
- 1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту.
- 1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат".
- 1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник.
- 1991 — Владислав Добренький, латвійський хокеїст, нападник.
Олексій Родевич
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З цього дня, який назвали в народі на честь святого Єрмолая, починали збирати яблука, але є їх ще не можна було їсти. Завершували всі польові роботи, адже зазвичай у цей день погода була сонячною і сприятливою для роботи на природі.
- Зібрані яблука тримали до Яблучного Спаса, тільки тоді їх можна було їсти. Також згідно з прикметами дня, трави набували корисних властивостей після ранкової роси, тому знахарі відправлялися в ліс на пошук цілющих рослин.
- Єрмолай – прибирай з поля хліб.
- Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.
- Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.
- Щоб не боліла спина потрібно під час збору врожаю кілька житніх колосків заткнути собі за пояс.
- Щоб забезпечити себе здоров'ям і силою напередодні збору врожаю слід на зап'ясті пов'язати червону вовняну нитку.
- Кішка поруч вляглася – до багатства і удачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Жінкам в цей день забороняється виходити в поле, а також шити і в'язати. Згідно з повір'ям, дівчина, яка взяла 8 серпня в руки голку, буде нещасна в шлюбі.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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