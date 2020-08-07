8 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 серпня, святкують Всесвітній день кішок, День військ зв'язку України та Єрмолаєв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті святого Домініка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день кішок.

Міжнародний день офтальмології.

Міжнародний день альпінізму.

День військ зв'язку України.

1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.

1815 — Наполеон відправився в заслання на острів Святої Єлени.

1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.

1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.

1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.

1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок "культурної революції".

1969 — уперше (і востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів).

1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом.

1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни.

1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.

2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.

2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.

2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.

2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ

1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу.

1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр.

1896 — Грабар Андрій Миколайович, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.

1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик.

1905 — Андре Жоліве, французький композитор.

1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви.

1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох Оскарів.

1938 — Галина Щербина, українська художниця.

1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, першою з жінок зробила вихід у відкритий космос, двічі Герой Радянського Союзу.

1952 — Юстейн Ґордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.

1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст і футбольний тренер.

1957 — Еван Стюарт, британський актор.

1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор.

1980 — Доріан Бюлюкбаші, албанський футболіст, півзахисник.

1984 — Євген Каштанов, білоруський хокеїст, нападник.

1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту.

1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат".

1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник.

1991 — Владислав Добренький, латвійський хокеїст, нападник.

Олексій Родевич

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З цього дня, який назвали в народі на честь святого Єрмолая, починали збирати яблука, але є їх ще не можна було їсти. Завершували всі польові роботи, адже зазвичай у цей день погода була сонячною і сприятливою для роботи на природі.

Зібрані яблука тримали до Яблучного Спаса, тільки тоді їх можна було їсти. Також згідно з прикметами дня, трави набували корисних властивостей після ранкової роси, тому знахарі відправлялися в ліс на пошук цілющих рослин.

Єрмолай – прибирай з поля хліб.

Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.

Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.

Щоб не боліла спина потрібно під час збору врожаю кілька житніх колосків заткнути собі за пояс.

Щоб забезпечити себе здоров'ям і силою напередодні збору врожаю слід на зап'ясті пов'язати червону вовняну нитку.

Кішка поруч вляглася – до багатства і удачі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Жінкам в цей день забороняється виходити в поле, а також шити і в'язати. Згідно з повір'ям, дівчина, яка взяла 8 серпня в руки голку, буде нещасна в шлюбі.

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