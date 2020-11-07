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8 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 листопада, у світі відзначають День винороба, а віряни вшановують пам'ять Дмитра Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають день пам'яті Дмитра Солунського. Він був християнським святим, великомучеником. Він відомий ще як Димитрій Мироточець. Йому моляться про допомогу в битвах, про сміливість і терпіння.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День винороба
- Міжнародний День КВК
- 1602 – Оксфордський університет поповнився Бодліанською бібліотекою
- 1793 – у французькому Луврі відкрився музей
- 1903 – винайдений електрокардіограф в Нідерландах
- 1961 – в СРСР на екрани вийшла програма КВК (Клуб Веселих і кмітливих)
- 1994 – губернатором штату Техас (США) був обраний Джордж Буш
- 1999 – Грузія вперше відзначилася візитом Папи Римського, їм був Іван Павло II
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИСТОПАДА
- 1517 – засновник Запорізької Січі, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький
- 1711 – знаменитий вчений-натураліст, енциклопедист, хімік і фізик Михайло Васильович Ломоносов
- 1847 – ірландський письменник в жанрі містика, величезну популярність здобув за роман "Дракула", Брем Стокер
- 1869 – найголовніший "Свідок Єгови" Джозеф Франклін Резерфорд, другий президент Товариства Вартової башти
- 1883 – український громадсько-політичний діяч і поет Остап Луцький
- 1891 – український письменник, довгий час був переслідуваний радянською владою за свою літературну і громадську позицію, Олесь Досвітній
- 1900 – американська письменниця Маргарет Мітчелл, всесвітню популярність здобула за роман "Віднесені вітром"
- 1922 – геніальний кардіолог і хірург Крістіан Барнард, автор першої відкритої операції на серці
- 1935 – знаменитий французький кіноактор, режисер і сценарист, секс-символ 1960-х – 1980-х Ален Делон
- 1949 – Бонні Райт, американська співачка, гітаристка й авторка пісень, лауреатка 10 премій "Ґреммі".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день тепло, то зима буде тепла і сира.
- Якщо випав сніг, то і на Великдень він піде.
- Якщо вранці іній видно, то зима буде сніжна.
- За вікном сніг лежить або день морозний – весна буде пізньою.
- Якщо річки до цього дня лід не зачепив, то до кінця листопада морозів не чекай.
- Чим більше страв на поминальному столі, тим легше покійним буде на тому світі.
- Перший млинець, приготований 8 листопада, їсти не можна. Він призначений для небіжчиків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна багато працювати у цей день.
- Не варто забувати про покійних родичів, відвідайте цвинтар.
- Сьогодні не рекомендується відмовляти в милостині тим, хто дійсно цього потребує.
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