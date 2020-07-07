8 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 липня, у світі відзначають День родини, а також День бодіарту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні святкують День Петра і Февронії, яка вважаються покровителями родини, а також тими, хто оберігає кохання у подружжі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Давид, Денис, Петро, Федір, Ізабелла, Костянтин, Симон, Дементій, Єфросинія, Прокоп та Феодора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день Родини

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

Національний день пончиків з желе і День Джина в США

1668 — Петро Дорошенко став гетьманом України.

1783 — Почалось найвідоміше за історію виверження вулкана Лакі в Ісландії, яке закінчилось тисячами жертв.

1815 — закінчився Віденський конгрес.

1815 — Варшавське князівство анексувала Російська імперія під назвою Королівства Польського.

1824 — Канадець Ноа Кашинг ввів патент на машину для миття і валяння вовни.

1827 — Створено грязьовий курорт Саки.

1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував порохотяг.

1915 — Казимир Малевич намалював свій перший "Чорний квадрат".

1918 — Проголошено Грузинська Демократична Республіка.

1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту

1928 — Здійснено перший у світі авіапереліт зі США в Австралію.

1940 — Відкрито плутоній, 94-го елемента в періодичній таблиці.

1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1949 — Публікація роману Джорджа Орвелла "1984".

1965 — Американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo".

1989 — У Франції вперше показали бойовий вертоліт Мі-28.

1993 — Стартував всеукраїнський страйк шахтарів.

1999 — Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Спершу ця програма запрацювала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИПНЯ

1593 — Артемізія Джентілескі, італійська художниця епохи бароко

1621 — Жан де Лафонтен, французький поет, байкар.

1811 — Володимир Караваєв, київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один із творців медичного факультету в Києві і перший його декан.

1819 — Ватрослав Лисинський, хорватський композитор, представник епохи ілліризму, якого називають основоположником нової хорватської та південнослов'янської музики.

1838 — Фердинанд фон Цепелін, конструктор дирижаблів.

1839 — Джон Девісон Рокфеллер, відомий американський нафтовий магнат.

1842 — Микола Бенардос, український винахідник, творець дугового електрозварювання

1851 — Сер Артур Джон Еванс, британський археолог, якому вдалось відкрити Мінойську цивілізацію.

1882 — Персі Грейнджер, популярний австралійський піаніст і композитор.

1894 — Петро Капиця, фізик, лауреат Нобелівської премії.

1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора Lego.

1951 — Анжеліка Г'юстон, американська акторка (Мортіша "Сімейка Адамсів")

1958 — Кевін Бейкон, американський актор (Люди Ікс: Перший клас, Ця безглузда любов, Аполлон-13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kevin Bacon (@kevinbacon) 30 Апр 2020 в 11:27 PDT

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з півночі холодний вітер, то незабаром прийдуть прояснення;

Якщо кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив;

Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним;

Якщо чути глухий грім, то найближчі дні буде дощити.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловтішатись, сваритись та конфліктувати;

не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна ходити босоніж по росі, а також виходити на вулицю без причини;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна прибирати вдома.

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