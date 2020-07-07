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8 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 липня, у світі відзначають День родини, а також День бодіарту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні святкують День Петра і Февронії, яка вважаються покровителями родини, а також тими, хто оберігає кохання у подружжі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Давид, Денис, Петро, Федір, Ізабелла, Костянтин, Симон, Дементій, Єфросинія, Прокоп та Феодора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день Родини
- Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
- Національний день пончиків з желе і День Джина в США
- 1668 — Петро Дорошенко став гетьманом України.
- 1783 — Почалось найвідоміше за історію виверження вулкана Лакі в Ісландії, яке закінчилось тисячами жертв.
- 1815 — закінчився Віденський конгрес.
- 1815 — Варшавське князівство анексувала Російська імперія під назвою Королівства Польського.
- 1824 — Канадець Ноа Кашинг ввів патент на машину для миття і валяння вовни.
- 1827 — Створено грязьовий курорт Саки.
- 1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував порохотяг.
- 1915 — Казимир Малевич намалював свій перший "Чорний квадрат".
- 1918 — Проголошено Грузинська Демократична Республіка.
- 1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту
- 1928 — Здійснено перший у світі авіапереліт зі США в Австралію.
- 1940 — Відкрито плутоній, 94-го елемента в періодичній таблиці.
- 1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
- 1949 — Публікація роману Джорджа Орвелла "1984".
- 1965 — Американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo".
- 1989 — У Франції вперше показали бойовий вертоліт Мі-28.
- 1993 — Стартував всеукраїнський страйк шахтарів.
- 1999 — Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Спершу ця програма запрацювала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИПНЯ
- 1593 — Артемізія Джентілескі, італійська художниця епохи бароко
- 1621 — Жан де Лафонтен, французький поет, байкар.
- 1811 — Володимир Караваєв, київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один із творців медичного факультету в Києві і перший його декан.
- 1819 — Ватрослав Лисинський, хорватський композитор, представник епохи ілліризму, якого називають основоположником нової хорватської та південнослов'янської музики.
- 1838 — Фердинанд фон Цепелін, конструктор дирижаблів.
- 1839 — Джон Девісон Рокфеллер, відомий американський нафтовий магнат.
- 1842 — Микола Бенардос, український винахідник, творець дугового електрозварювання
- 1851 — Сер Артур Джон Еванс, британський археолог, якому вдалось відкрити Мінойську цивілізацію.
- 1882 — Персі Грейнджер, популярний австралійський піаніст і композитор.
- 1894 — Петро Капиця, фізик, лауреат Нобелівської премії.
- 1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора Lego.
- 1951 — Анжеліка Г'юстон, американська акторка (Мортіша "Сімейка Адамсів")
- 1958 — Кевін Бейкон, американський актор (Люди Ікс: Перший клас, Ця безглузда любов, Аполлон-13)
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з півночі холодний вітер, то незабаром прийдуть прояснення;
- Якщо кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив;
- Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним;
- Якщо чути глухий грім, то найближчі дні буде дощити.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловтішатись, сваритись та конфліктувати;
- не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна ходити босоніж по росі, а також виходити на вулицю без причини;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна прибирати вдома.
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