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8 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 липня – середа

Сьогодні, 8 липня, у світі відзначають День родини, а також День бодіарту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні святкують День Петра і Февронії, яка вважаються покровителями родини, а також тими, хто оберігає кохання у подружжі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Давид, Денис, Петро, Федір, Ізабелла, Костянтин, Симон, Дементій, Єфросинія, Прокоп та Феодора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день Родини
  • Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
  • Національний день пончиків з желе і День Джина в США
  • 1668 — Петро Дорошенко став гетьманом України.
  • 1783 — Почалось найвідоміше за історію виверження вулкана Лакі в Ісландії, яке закінчилось тисячами жертв.
  • 1815 — закінчився Віденський конгрес.
  • 1815 — Варшавське князівство анексувала Російська імперія під назвою Королівства Польського.
  • 1824 — Канадець Ноа Кашинг ввів патент на машину для миття і валяння вовни.
  • 1827 — Створено грязьовий курорт Саки.
  • 1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував порохотяг.
  • 1915 — Казимир Малевич намалював свій перший "Чорний квадрат".
  • 1918 — Проголошено Грузинська Демократична Республіка.
  • 1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту
  • 1928 — Здійснено перший у світі авіапереліт зі США в Австралію.
  • 1940 — Відкрито плутоній, 94-го елемента в періодичній таблиці.
  • 1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
  • 1949 — Публікація роману Джорджа Орвелла "1984".
  • 1965 — Американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo".
  • 1989 — У Франції вперше показали бойовий вертоліт Мі-28.
  • 1993 — Стартував всеукраїнський страйк шахтарів.
  • 1999 — Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Спершу ця програма запрацювала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.
8 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414416

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИПНЯ

  • 1593 — Артемізія Джентілескі, італійська художниця епохи бароко
  • 1621 — Жан де Лафонтен, французький поет, байкар.
  • 1811 — Володимир Караваєв, київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один із творців медичного факультету в Києві і перший його декан.
  • 1819 — Ватрослав Лисинський, хорватський композитор, представник епохи ілліризму, якого називають основоположником нової хорватської та південнослов'янської музики.
  • 1838 — Фердинанд фон Цепелін, конструктор дирижаблів.
  • 1839 — Джон Девісон Рокфеллер, відомий американський нафтовий магнат.
  • 1842 — Микола Бенардос, український винахідник, творець дугового електрозварювання
  • 1851 — Сер Артур Джон Еванс, британський археолог, якому вдалось відкрити Мінойську цивілізацію.
  • 1882 — Персі Грейнджер, популярний австралійський піаніст і композитор.
  • 1894 — Петро Капиця, фізик, лауреат Нобелівської премії.
  • 1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора Lego.
  • 1951 — Анжеліка Г'юстон, американська акторка (Мортіша "Сімейка Адамсів")
  • 1958 — Кевін Бейкон, американський актор (Люди Ікс: Перший клас, Ця безглузда любов, Аполлон-13)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо з півночі холодний вітер, то незабаром прийдуть прояснення;
  • Якщо кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив;
  • Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним;
  • Якщо чути глухий грім, то найближчі дні буде дощити.
8 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414419

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зловтішатись, сваритись та конфліктувати;
  • не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна ходити босоніж по росі, а також виходити на вулицю без причини;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна прибирати вдома.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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