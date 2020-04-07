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8 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 квітня, відзначають Міжнародний день ромів та День любителів зоопарку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують день Гавриїла і Василя. Саме архангела Гавриїла вважали найбільш наближеним до Бога, адже він повідомив Марію про народження Ісуса.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Діонісій, Марія, Віра Гаврило, Кіндрат, Василь, Ганна та Алла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день ромів
- День любителів зоопарку
- День астрономії в США
- 1480 — католицька церква оголосила про хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія).
- 1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володіннями Іспанії.
- 1605 — шведський король Карл XI заснував місто Оулу, яке сьогодні є одним із найбільших фінляндських.
- 1766 — у США запатентували першу у світі пожежну драбину.
- 1783 — Видано маніфест Катерини II, у якому йдеться про приєднання Криму до Росії.
- 1847 — у Києві заарештували поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського братства.
- 1848 — в Австро-Угорщині оголосили про рівноправність мов.
- 1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві.
- 1904 — Велика Британія і Французька республіка підписали "Сердечну угоду".
- 1913 — у Пекіні запрацював перший китайський парламент.
- 1919 — Україну проголосили радянською республікою.
- 1928 — Церкву в СРСР позбавили статусу юридичної особи.
- 1930 — прем'єра фільму Олександра Довженка "Земля".
- 1939 — Італія анексує Албанію, а король Зог зрікається престолу.
- 1944 — радянські війська розпочали Кримську операцію.
- 1946 — у Женеві пройшло останнє засідання Ліги Націй.
- 1947 — учені зафіксували найбільшу пляму на Сонці, яка сягає до 18 мільярдів квадратних кілометрів.
- 1966 — Леонід Брежнєв став Генеральним секретарем ЦК КПРС.
- 1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів в Лондоні, який прийняв гімн та прапор ромського народу.
- 1974 — прем'єра комедія Ельдара Рязанова "Неймовірні пригоди італійців у Росії".
- 1990 — на американському каналі ABC прем'єра серіалу "Твін Пікс".
- 1992 — сербська громада у Боснії проголошує про становлення незалежної республіки.
- 1999 — Уряд Югославії оголосив про кінець бойових дій в Косово.
- 2001 — церква виступила проти "Формули-1"
- 2003 — науковці знайшли під Каїром найдавніше поховання.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 КВІТНЯ
- 1460 — Понсе де Леон, іспанський мандрівник, першовідкривач Флориди.
- 1692 — Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.
- 1798 — Діонісіос Соломос, один з засновниківновогрецької поезії, автор національного гімну Греції "Гімн про волю".
- 1817 — Браун-Секард Шарль, французький фізіолог, піонер ендокринології.
- 1859 — Гуссерль Едмунд, німецький філософ, засновник феноменології (Логічні дослідження).
- 1864 — Жузеп Льїмона, іспанський скульптор.
- 1869 — Харві Кашинг, американський лікар, піонер нейрохірургії, письменник.
- 1874 — Коссак Михайло Андрійович, український композитор, диригент і музикознавець, педагог.
- 1938 — Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН, родом з Гани, його батько був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни.
- 1947 — Гау Стів, англійський рок-музикант, гітарист гуртів Asia та Yes.
- 1062 — Іззі Стредлін (справжнє ім'я Джефрі Дін Ісбелл), гітарист та співзасновник культового гурту Guns N' Roses.
- 1963 — Дін Джозеф Норріс, американський актор (Пуститися берега, Під куполом).
- 1966 — Олександр Ярмола, український музикант та фронтмен козак-рок гурту "Гайдамаки".
- 1979 — В'ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.
- 1981 — Тейлор Кітч, канадський актор (Люди Ікс, Справжній детектив, Особливо небезпечні)
- 1994 — PALINA (справжнє ім'я Поліна Паланейчик), білоруська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сни, які сняться з 7 на 8 квітня, можуть збуватись упродовж тижня;
- Якщо зацвіла верба, то весна буде теплою;
- Якщо вночі ще є заморозки, то весна буде довгою і холодною;
- Якою є погода на Гавриїла, такою ж буде і на Сергія курника, 8 жовтня;
- Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна бажати комусь зла;
Не можна зловживати шкідливими звичками;
Не можна вживати спиртне.
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