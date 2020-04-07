8 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 квітня, відзначають Міжнародний день ромів та День любителів зоопарку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують день Гавриїла і Василя. Саме архангела Гавриїла вважали найбільш наближеним до Бога, адже він повідомив Марію про народження Ісуса.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Діонісій, Марія, Віра Гаврило, Кіндрат, Василь, Ганна та Алла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день ромів

День любителів зоопарку

День астрономії в США

1480 — католицька церква оголосила про хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія).

1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володіннями Іспанії.

1605 — шведський король Карл XI заснував місто Оулу, яке сьогодні є одним із найбільших фінляндських.

1766 — у США запатентували першу у світі пожежну драбину.

1783 — Видано маніфест Катерини II, у якому йдеться про приєднання Криму до Росії.

1847 — у Києві заарештували поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського братства.

1848 — в Австро-Угорщині оголосили про рівноправність мов.

1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві.

1904 — Велика Британія і Французька республіка підписали "Сердечну угоду".

1913 — у Пекіні запрацював перший китайський парламент.

1919 — Україну проголосили радянською республікою.

1928 — Церкву в СРСР позбавили статусу юридичної особи.

1930 — прем'єра фільму Олександра Довженка "Земля".

1939 — Італія анексує Албанію, а король Зог зрікається престолу.

1944 — радянські війська розпочали Кримську операцію.

1946 — у Женеві пройшло останнє засідання Ліги Націй.

1947 — учені зафіксували найбільшу пляму на Сонці, яка сягає до 18 мільярдів квадратних кілометрів.

1966 — Леонід Брежнєв став Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів в Лондоні, який прийняв гімн та прапор ромського народу.

1974 — прем'єра комедія Ельдара Рязанова "Неймовірні пригоди італійців у Росії".

1990 — на американському каналі ABC прем'єра серіалу "Твін Пікс".

1992 — сербська громада у Боснії проголошує про становлення незалежної республіки.

1999 — Уряд Югославії оголосив про кінець бойових дій в Косово.

2001 — церква виступила проти "Формули-1"

2003 — науковці знайшли під Каїром найдавніше поховання.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 КВІТНЯ

1460 — Понсе де Леон, іспанський мандрівник, першовідкривач Флориди.

1692 — Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.

1798 — Діонісіос Соломос, один з засновниківновогрецької поезії, автор національного гімну Греції "Гімн про волю".

1817 — Браун-Секард Шарль, французький фізіолог, піонер ендокринології.

1859 — Гуссерль Едмунд, німецький філософ, засновник феноменології (Логічні дослідження).

1864 — Жузеп Льїмона, іспанський скульптор.

1869 — Харві Кашинг, американський лікар, піонер нейрохірургії, письменник.

1874 — Коссак Михайло Андрійович, український композитор, диригент і музикознавець, педагог.

1938 — Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН, родом з Гани, його батько був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни.

1947 — Гау Стів, англійський рок-музикант, гітарист гуртів Asia та Yes.

1062 — Іззі Стредлін (справжнє ім'я Джефрі Дін Ісбелл), гітарист та співзасновник культового гурту Guns N' Roses.

1963 — Дін Джозеф Норріс, американський актор (Пуститися берега, Під куполом).

1966 — Олександр Ярмола, український музикант та фронтмен козак-рок гурту "Гайдамаки".

1979 — В'ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.

1981 — Тейлор Кітч, канадський актор (Люди Ікс, Справжній детектив, Особливо небезпечні)

1994 — PALINA (справжнє ім'я Поліна Паланейчик), білоруська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сни, які сняться з 7 на 8 квітня, можуть збуватись упродовж тижня;

Якщо зацвіла верба, то весна буде теплою;

Якщо вночі ще є заморозки, то весна буде довгою і холодною;

Якою є погода на Гавриїла, такою ж буде і на Сергія курника, 8 жовтня;

Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зловживати шкідливими звичками;

Не можна вживати спиртне.

Читайте також: Гороскоп на 8 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку