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8 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 квітня – середа

Сьогодні, 8 квітня, відзначають Міжнародний день ромів та День любителів зоопарку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують день Гавриїла і Василя. Саме архангела Гавриїла вважали найбільш наближеним до Бога, адже він повідомив Марію про народження Ісуса.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Діонісій, Марія, Віра Гаврило, Кіндрат, Василь, Ганна та Алла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день ромів
  • День любителів зоопарку
  • День астрономії в США
  • 1480 — католицька церква оголосила про хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія).
  • 1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володіннями Іспанії.
  • 1605 — шведський король Карл XI заснував місто Оулу, яке сьогодні є одним із найбільших фінляндських.
  • 1766 — у США запатентували першу у світі пожежну драбину.
  • 1783 — Видано маніфест Катерини II, у якому йдеться про приєднання Криму до Росії.
  • 1847 — у Києві заарештували поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського братства.
  • 1848 — в Австро-Угорщині оголосили про рівноправність мов.
  • 1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві.
  • 1904 — Велика Британія і Французька республіка підписали "Сердечну угоду".
  • 1913 — у Пекіні запрацював перший китайський парламент.
  • 1919 — Україну проголосили радянською республікою.
  • 1928 — Церкву в СРСР позбавили статусу юридичної особи.
  • 1930 — прем'єра фільму Олександра Довженка "Земля".
  • 1939 — Італія анексує Албанію, а король Зог зрікається престолу.
  • 1944 — радянські війська розпочали Кримську операцію.
  • 1946 — у Женеві пройшло останнє засідання Ліги Націй.
  • 1947 — учені зафіксували найбільшу пляму на Сонці, яка сягає до 18 мільярдів квадратних кілометрів.
  • 1966 — Леонід Брежнєв став Генеральним секретарем ЦК КПРС.
  • 1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів в Лондоні, який прийняв гімн та прапор ромського народу.
  • 1974 — прем'єра комедія Ельдара Рязанова "Неймовірні пригоди італійців у Росії".
  • 1990 — на американському каналі ABC прем'єра серіалу "Твін Пікс".
  • 1992 — сербська громада у Боснії проголошує про становлення незалежної республіки.
  • 1999 — Уряд Югославії оголосив про кінець бойових дій в Косово.
  • 2001 — церква виступила проти "Формули-1"
  • 2003 — науковці знайшли під Каїром найдавніше поховання.
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ХТО НАРОДИВСЯ 8 КВІТНЯ

  • 1460 — Понсе де Леон, іспанський мандрівник, першовідкривач Флориди.
  • 1692 — Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.
  • 1798 — Діонісіос Соломос, один з засновниківновогрецької поезії, автор національного гімну Греції "Гімн про волю".
  • 1817 — Браун-Секард Шарль, французький фізіолог, піонер ендокринології.
  • 1859 — Гуссерль Едмунд, німецький філософ, засновник феноменології (Логічні дослідження).
  • 1864 — Жузеп Льїмона, іспанський скульптор.
  • 1869 — Харві Кашинг, американський лікар, піонер нейрохірургії, письменник.
  • 1874 — Коссак Михайло Андрійович, український композитор, диригент і музикознавець, педагог.
  • 1938 — Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН, родом з Гани, його батько був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни.
  • 1947 — Гау Стів, англійський рок-музикант, гітарист гуртів Asia та Yes.
  • 1062 — Іззі Стредлін (справжнє ім'я Джефрі Дін Ісбелл), гітарист та співзасновник культового гурту Guns N' Roses.
  • 1963 — Дін Джозеф Норріс, американський актор (Пуститися берега, Під куполом).
  • 1966 — Олександр Ярмола, український музикант та фронтмен козак-рок гурту "Гайдамаки".
  • 1979 — В'ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.
  • 1981 — Тейлор Кітч, канадський актор (Люди Ікс, Справжній детектив, Особливо небезпечні)
  • 1994 — PALINA (справжнє ім'я Поліна Паланейчик), білоруська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сни, які сняться з 7 на 8 квітня, можуть збуватись упродовж тижня;
  • Якщо зацвіла верба, то весна буде теплою;
  • Якщо вночі ще є заморозки, то весна буде довгою і холодною;
  • Якою є погода на Гавриїла, такою ж буде і на Сергія курника, 8 жовтня;
  • Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.
8 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 396676

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись;
    Не можна займатись важкою фізичною працею;
    Не можна бажати комусь зла;
    Не можна зловживати шкідливими звичками;
    Не можна вживати спиртне.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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