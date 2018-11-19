8 крутих заходів у Києві, які варто відвідати ще в листопаді

Кількість подій на метр квадратний в Києві зростає не по днях, а по годинах. Встигнути скрізь неможливо, а випадати з контексту все одно не хочеться. Тому Радіо МАКСИМУМ обрало вісім різнопланових подій, які допоможуть залишатися в курсі всього.

Розповідаємо, куди варто піти у Києві, щоб отримати нові враження та емоції.

Виставка Samskara

Дата: з 15 листопада

Квитки: 150-300 грн

З 15 листопада в Києві діє Samskara – імерсивна (тобто з ефектом повного занурення) виставка, на якій зібрані роботи "цифрового алхіміка" Андроїда Джонса, інтерактивні інсталяції, панорамні проекції, доповнена реальність і багато іншого. Відвідайте, і ви не пожалієте!

Samskara

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Фільм "Бути Астрід Ліндгрен"

Дата: з 15 листопада у кінотеатрах

Квитки: від 50 грн

Історія життя, творчості і кохання Астрід Ліндгрен, одна з найулюбленіших письменниць, що подарувала світу яскравих персонажів: харизматичного Карлсона, веселу Пеппі Довгупанчоху, винахідливого Калле Блюмквіста і багатьох інших. Світова прем'єра картини відбулася на Берлінському кінофестивалі у лютому 2018 року, а в Україні фільм стартував у кінотеатрах 15 листопада до дня народження великої казкарки.

Концерт JMSN

Дата: 19 листопад

Квитки: від 650 грн

Другий сольний концерт американського соул-виконавця JMSN в рамках туру на підтримку нового альбому.

JMSN

Фільм "2020. Безлюдна країна"

Дата: з 22 листопада

Квитки: від 80 грн

Фільм "2020. Безлюдна країна" – це перше українське мокьюментарі. За сюжетом в Україну приїжджає канадський режисер, щоб дізнатися, чому українці покинули свою країну, роз'їхавшись на роботи по світу.

Безкоштовний виступ Melovin, TAYANNА, Constantine та DSIDE BAND

Дата: 23 листопада

Вхід вільний

У цьому році на Чорну п'ятницю можна буде безкоштовно послухати популярних зірок української сцени: Melovin, Constantine, Денис Реконвальд виступлять у Dream Town 1. Ведучі заходу Іра Гордієнко і Tata & YarosLove. У цей же час у Dream Town 2 виступлять DSIDE BAND та незрівнянна TAYANNА за підтримки Music box. Свято в стилі "Диско", фотозони та шалені знижки чекатимуть на шоперів.

Концерт у Чорну п'ятницю

Jamala

Дата: 23 листопада

Квитки: від 699 грн

Нова платівка Джамали "Крила" – це один з найкращих українських альбомів, який об'єднує в собі елементи поп-музики, соул звучання, джазову манеру виконання і навіть електронні вставки. А тепер уявіть, як він буде звучати наживо.

Концерт Джамала

Фіолет

Дата: 27 листопада

Квитки: від 250 грн

Завершити осінь ми пропонуємо в компанії з українським гуртом Фіолет, який в цьому місяці вже встиг представити довгоочікуваний альбом "Aurora", саунд-продюсером якого став Артур Данієлян. Універсальний легкий рок з електронними елементами потішить будь-кого.

Концерт гурту Фіолет

Hogni

Дата 30 листопада

Квитки: від 400 грн

Вперше в Києві виступить екс-вокаліст групи GusGus зі своїм сольним проектом. Концерт пройде в супроводі струнного концерту, що ідеально відтворить магічну атмосферу Скандинавії.

Концерт Hogni

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