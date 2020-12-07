8 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 грудня, у США святкують День бармена, а католики відзначають День непорочного зачаття Діви Марії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні католики відзначають День непорочного зачаття Діви Марії. Це одне із найвизначніших свят, пов'язаних з Богородицею.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День матері в Панамі

Національний день бармена в США

День студента в Болгарії та в Македонії

День Бодхи в Японії

День Брауні в США

1609 — в Мілані відчинила свої двері Амброзіанська бібліотека, друга найбільша європейська публічна бібліотека після Бодлеанської (Оксфорд).

1868 — у Львові засновано товариство "Просвіта"

1881 — трапилась найжахливіша театральна пожежа за всю історію, адже згорів віденський Рінгтеатр, через що загинуло близько 850 людей.

1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель.

1941 — США та Велика Британія оголосили війну проти Японії.

1963 — у Неваді викрали сина легендарного американського співака Френка Сінатри

1963 — відрився Український католицький університет імені святого Климента в Римі.

1966 — в Егейському морі затонув грецький пором "Іракліон", який прямував з острова Крит. Внаслідок катастрофи загинуло 217 осіб..

1980 — 25-річний Марк Чепмен стріляв у знаменитого Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому.

1987 — у Вашингтоні генсекретар ЦК КПРС Михайло Горбачов та президент США Рональд Рейган підписали угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

1991 — пройшла зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Країни підписали Біловезьку угоду, якою юридично засвідчили факт припинення існування СРСР як держави.

1991 — під час позачергового засідання уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки визнано незалежність України.

2004 — Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" про внесення змін до Конституції та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року".

2010 — SpaceX запустила SpaceX Falcon 9 та SpaceX Dragon, ставши першою приватною компанією, яка успішно запустила, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.

2010 — японський космічний апарат IKAROS пролетів повз Венеру на відстані 80 000 км.

2013 — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалили пам'ятник Леніну на Бесарабці

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ГРУДНЯ

65 до н. е. — Горацій, давньоримський поет "золотого віку" римської літератури.

1542 — Марія Стюарт, королева Шотландії.

1708 — Франц I, імператор Священної Римської Імперії, Великий герцог Тосканський, герцог Лотаринський, чоловік Марії-Терезії

1723 — Поль Анрі Гольбах, французький філософ німецького походження, письменник.

1795 — Петер Андреас Ганзен, дансько-німецький астроном і геодезист

1826 — Лега Сільвестро, італійський художник, якого називають одним із головних представників творчого товариства Мак'яйолі.

1832 — Б'єрнстьєрне Б'єрнсон, норвезький письменник

1844 — Еміль Рено, французький винахідник, художник і популяризатор науки, дідусь анімаційного кіно.

1861 — Жорж Мельєс, французький винахідник і кінорежисер, а також один із засновників світового кінематографу

1864 — Каміла Клодель, французька скульпторка

1865 — Ян Сібеліус, фінський композитор

1865 — Жак Соломон Адамар, французький математик

1876 — Марія Крушельницька, відома українська акторка та письменниця.

1884 — Юліан Опільський (справжнє прізвище Рудницький), український письменник.

1886 — Дієго Рівера, мексиканський художник-монументаліст

1907 — Климентій Домінчен, український композитор, диригент. Народний артист України

1912 — Степан Добош, засновник і перший ректор Ужгородського університету

1919 — Катерина Ющенко, автор першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування"), науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН УРСР.

1925 — Джиммі Сміт, американський джазовий органіст

1943 — Джим Моррісон, американський рок-музикант, лідер культового гурту The Doors

1953 — Кім Бейсінгер, американська кіноакторка

1973 — Корі Тейлор, американський рок-музикант та співак, який відомий творчістю у гуртах Slipknot та Stone Sour.

1978 — Ян Сомерхолдер, американський актор (Щоденники вампіра)

1982 — Нікі Мінаж, американська співачка, реперка та модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим;

Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління;

Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою;

Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги;

Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною роботою та хатніми справами;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна встрягати у конфліктні ситуації;

Не можна сумувати та накопичувати негативні думки.

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