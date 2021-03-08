8 березня в Україні: де провести незабутні вихідні

Вихідні на 8 березня – це чудова можливість кудись поїхати, побачити щось нове, не використовуючи відпустку, але при цьому дотримуватися карантинного режиму та піклуватися про своє здоров'я. Ловіть найкращі ідеї такої подорожі.

Куди б ви хотіли поїхати в цей день? Допомагаємо вам обрати найкращу локацію в Україні.

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Бакота

Це місце обов'язково варто відвідати, якщо ви у Кам'янець-Подільському. Маленький рай розташований на Дністрі, на території Національного природного парку "Подільські Товтри", про який все ще мало хто знає. Розташований всього в 55 км від залізничної станції Кам'янець-Подільський. Бакота – затоплене село на Поділлі. Пів століття тому сотні сімей покинули тут свої будинки і господарства. Зараз це водосховище довжиною в 200 кілометрів. Місце відоме своїми неймовірними краєвидами і тишею.

Карпати

У березні закінчується лижний сезон, а значить цей вікенд буде практично останнім шансом покататися на лижах. У кінці сезону зазвичай діє система знижок на скі-пас, інвентар і житло. Крім Буковелю, в Україні є ще не один десяток хороших зимових курортів. Поїхати можна, наприклад, у Славське, що в 135 км від Львова. Тут непогана інфраструктура, великий вибір готелів і житла в приватному секторі (200-500 грн з людини).



Не забувайте і про найвисокогірніший український курорт Драгобрат. Тут також все обладнано для професійних кайтерів, є трампліни для фрістайлу. Жити в самому комплексі доволі дорого, тому багато хто зупиняється в приватному секторі в селищі Ясіня.

Полтава

Любителям смачно поїсти варто вирушити на Полтавщину, аби скуштувати місцеву кухню і погуляти цікавими місцями. Зі страв варто спробувати місцеві галушки (а, якщо сподобається, то і сфотографуватися біля тематичного пам'ятника), пундик (смажені коржі з тіста), манники (страва з сиру і манки) і місцевий борщ.

Після настільки насиченої дегустації варто обов'язково прогулятися по місту: підніміться на Іванову гору, з якої відкривається чудовий краєвид на місто, прогуляйтеся по Круглій площі, зазирніть в музей-садибу Котляревського і пройдіться до поля Полтавської битви.

Асканія-Нова

Це єдина в усій Європі територія, не порушена людською діяльністю. Тут гармонійно поєднується місцева флора і фауна зі завезеними екзотичними та рідкісними видами рослин і тварин. Тут можна побачити верблюдів, страусів, нанду, фазанів, павичів, папуг.

Одеса

Це місто вас приємно здивує і точно подарує чудові спогади. Тут ви знайдете все, що потрібно для вікенду: смачну їжу, тривалі прогулянки по місту, цікаві екскурсії. Також ви зможете прогулятися біля моря. Прийнявши рішення про поїздку в Одесу, не полінуйтеся поцікавитися місцевим прогнозом погоди. Одеська весна часто буває вельми дощовою і прохолодною, проте середня температура повітря вдень може досягати +20°C.

У Києві

Багато хто думає: щоб відпочити і побачити що-небудь незвичайне, треба їхати в інший регіон або навіть країну. Але це зовсім не так. Дуже часто ми не помічаємо краси навколишнього світу. Жителі Києва можуть провести ці вихідні, відвідавши місцеві пам'ятники культури. Екскурсовод покаже і розповість багато цікавого. За один день вам вдасться побачити безліч красивих і незабутніх місць, переміститися з сучасності в історію, насолодитися активним і пізнавальним відпочинком.

Умань

У національному дендрологічному парку "Софіївка" має побувати кожен українець! Це – чарівний рукотворний сад, одна з найвизначніших пам'яток ландшафтного мистецтва в Європі, що заворожує своєю красою. Парк, що простягнувся на 179,2 гектара, почали будувати в 1785 році як подарунок графа Станіслава Потоцького для його коханої Софії.

І зараз ця пам'ятка доводить, що краса та кохання – вічні. Світломузичні фонтани. Так-так, вони є не тільки у Вінниці. Саме в Умані відкрили найбільший в центральній Україні комплекс світломузичних фонтанів, який назвали "Перлиною кохання". Влаштуйте собі ідеальний вечір із казковим видовищем!

Харків

Чим може вразити туристів серце Слобожанщини – Харків? Перш за все, амбітністю. Тут дійсно багато пам'яток. Тому приїжджайте сюди частіше, відкривайте місто частинами – через події, архітектуру, історичні маршрути. Звісно, це далеко не всі цікаві місця та куточки Харкова, адже ми обрали лише найкращі. Також відвідайте канатку. На "канатці", як лагідно називають її харків’яни, з висоти пташиного польоту ви зможете спостерігати панораму всього міста. За 10 хвилин подорожі на висоті від 8 до 26 метрів вам відкриються чудові краєвиди Харкова.

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