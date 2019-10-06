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7 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої Теклі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святої Теклі. Вона була ранньохристиянською святою, шанованою в лику рівноапостольних. Життя святої описане лише у апокрифі "Діяння Павла та Текли", написаному у II столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 7 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Давид, Павло, Степан, Текла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День архітектора.
- 1799 – фрегат La Lutine з вантажем золота затонув біля берегів Голландії.
- 1806 – перший копіювальний папір запатентували в Англії.
- 1903 – в провінції Онтаріо (Канада) відкриті поклади срібла.
- 1913 – завод Генрі Форда в Детройті став першим автоматизованим виробництвом автомобілів.
- 1916 – Адольфа Гітлера на фронті поранили в ногу.
- 1919 – засновано найстарішу авіаційну компанію – Королівські нідерландські авіалінії.
- 1920 – до Оксфордського університету прийнято на навчання перші 100 жінок.
- 1943 – Остапа Вишню звільнено з радянського табору.
- 1982 – у Нью-Йорку відбулася прем’єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти", який до закриття у вересні 2000 року зіграли на Бродвеї 7486 разів.
- 2001 – у небо піднявся перший вертоліт незалежної України – АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчік Станіслав Дем'янович.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 жовтня
- 1885 – фізик, Нобелівський лауреат Нільс Бор. Бору належить авторство квантової теорії будови атома.
- 1887 – відомий львівський архітектор Євген Червінський.
- 1900 – керівник каральних органів Третього Рейху Генріх Гіммлер.
- 1909 – відомий україно-американський піаніст Олександр Черкаський.
- 1964 – американська співачка Сем Браун.
- 1967 – американська співачка Тоні Брекстон.
- 1973 – бразильський футболіст Нельсон де Жезус Сільва.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.
- Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.
- Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.
- Якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.
- Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.
- Зверніть увагу на врожай жолудів. Якщо їх багато, значить, зима очікується м'яка, а майбутній рік врожайним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду.
- Не слід у цей день об'їдатися та зловживати алкоголем.
- Не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним.
- Ще не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.
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