7 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої Теклі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святої Теклі. Вона була ранньохристиянською святою, шанованою в лику рівноапостольних. Життя святої описане лише у апокрифі "Діяння Павла та Текли", написаному у II столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 7 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Давид, Павло, Степан, Текла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День архітектора.

1799 – фрегат La Lutine з вантажем золота затонув біля берегів Голландії.

1806 – перший копіювальний папір запатентували в Англії.

1903 – в провінції Онтаріо (Канада) відкриті поклади срібла.

1913 – завод Генрі Форда в Детройті став першим автоматизованим виробництвом автомобілів.

1916 – Адольфа Гітлера на фронті поранили в ногу.

1919 – засновано найстарішу авіаційну компанію – Королівські нідерландські авіалінії.

1920 – до Оксфордського університету прийнято на навчання перші 100 жінок.

1943 – Остапа Вишню звільнено з радянського табору.

1982 – у Нью-Йорку відбулася прем’єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти", який до закриття у вересні 2000 року зіграли на Бродвеї 7486 разів.

2001 – у небо піднявся перший вертоліт незалежної України – АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчік Станіслав Дем'янович.

Остапа Вишню звільнили з радянського табору

ХТО НАРОДИВСЯ 4 жовтня

1885 – фізик, Нобелівський лауреат Нільс Бор. Бору належить авторство квантової теорії будови атома.

1887 – відомий львівський архітектор Євген Червінський.

1900 – керівник каральних органів Третього Рейху Генріх Гіммлер.

1909 – відомий україно-американський піаніст Олександр Черкаський.

1964 – американська співачка Сем Браун.

1967 – американська співачка Тоні Брекстон.

1973 – бразильський футболіст Нельсон де Жезус Сільва. ​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

Якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.

Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Зверніть увагу на врожай жолудів. Якщо їх багато, значить, зима очікується м'яка, а майбутній рік врожайним.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду.

Не слід у цей день об'їдатися та зловживати алкоголем.

Не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним.

Ще не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.

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