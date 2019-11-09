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7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу

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На світшотах зображені усі людські слабкості - фото 1
На світшотах зображені усі людські слабкості

Австралійський модний лейбл Ksubi випустив лімітовану колекцію футболок і світшотів спільно з нью-йоркським вуличним художником Hidji World. Капсульна колекція The Seven Deadly Sins ("Сім смертних гріхів") стала художньою інтерпретацією основних людських вад.

Так, наприклад, обжерливість знайшла своє втілення у чорному світшоті з абстрактним малюнком і фразою "З'їж мене", який для лукбука сфотографували на моделі, яка копирсалась у купі їжі.

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Футболки із зображенням сердець і грошей ілюструють такі гріхи, як хіть і скупість. Гординя, заздрість, гнів, лінь і зневіра також отримали нову інтерпретацію в чорно-білих топах, прикрашених наївними, схожими на дитячі каракулі малюнками графітника.

Лукбук зняв фотограф Bladi з агентства AWGE, заснованого репером A$AP Rocky.

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367000

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367001

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367002

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367003

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367004

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367005

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367006

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367007

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367008

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367009

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367010

7 смертних гріхів: австралійський бренд випустив незвичайну колекцію одягу - фото 367011

Колекцію представлять ​у магазині Ksubi в Нью-Йорку 21 листопада. Спеціально до запуску Hidji готує художню інсталяцію. Потім все речі Hidji x Ksubi з'являться в бутиках Ksubi по всьому світу й інших обраних магазинах.

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Джерело: buro247
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