7 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 січня, у світі відзначають День Дістаффа, тобто повернення до роботи, а віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 7 січня віряни відзначають Рождество Христова.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.

1610 — Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера — Іо, Європу і Ганімед.

1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку, яку й не направили у виробництво.

1782 — відкрито перший американський комерційний банк, Bank of North America.

1785 — француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі зуміли перелетіли з британського Дувра до французького Кале.

1797 — вперше було використано сучасний італійський прапор.

1839 — день народження фотографії

1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско офіційно закінчив першу навколосвітню подорож на велосипеді, проїхавши 13 500 миль.

1924 — в Одеській окрузі під час різдвяних торгів пройшли єврейські погроми під антирадянськими і антисемітськими гаслами, які перекинулися і на Ольвіополь.

1927 — відбувся перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.

1929 — у Нью-Йорку вперше у всього світі почали продавати молоко у картонних пакетах.

1929 — у друк один із перших пригодницьких коміксів "Тарзан".

1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі повідомив, що отримав перші фотографії генів.

1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність водневої бомби.

1979 — в'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.

1992 — Португалія визнала незалежність України.

1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон.

1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму.

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ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ

1501 — Григорій XIII, Папа Римський, який ввів у всіх католицьких країнах григоріанський календар.

1800 — Міллард Філлмор, 13 президент США

1827 — Сендфорд Флемінг, канадський інженер та винахідник.

1834 — Філіпп Рейс, німецький фізик, який винайшов телефон.

1853 — Микола Аркас, український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик.

1871 — Еміль Борель, французький математик.

1889 — Михайло-Лев Рудницький, український літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот, дійсний член НТШ, професор і декан філологічного факультету Львівського університету, звинувачений у "націоналізмі"

1899 — Франсіс Пуленк, французький композитор.

1909 — Степан Щурат, український учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х.

1925 — Джеральд Даррел, англійський натураліст і письменник.

1928 — Яків Лапинський, радянський, український композитор, педагог.

1928 — Антон Муха, український композитор, музикознавець.

1945 — Юхим Гусар, український письменник, журналіст, лауреат літературно-мистецьких премій імені Івана Бажанського, Григорія Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олекси Романця.

1964 — Ніколас Кейдж (Ніколас Коппола), американський актор (Найкращі часи, Поцілунок вампіра, Викрасти за 60 секунд, Наввипередки з Місяцем)

1966 — Коррі Сандерс, південноафриканський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії.

1972 — Дональд Брашир, американський хокеїст.

1985 — Льюїс Гамільтон, британський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;

Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;

Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;

Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;

Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку;

Не можна братись за важку фізичну роботу;

Не можна прибирати вдома та вишивати;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна тримати на когось зло.

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