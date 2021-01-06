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7 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 січня, у світі відзначають День Дістаффа, тобто повернення до роботи, а віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 7 січня віряни відзначають Рождество Христова.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.
- 1610 — Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера — Іо, Європу і Ганімед.
- 1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку, яку й не направили у виробництво.
- 1782 — відкрито перший американський комерційний банк, Bank of North America.
- 1785 — француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі зуміли перелетіли з британського Дувра до французького Кале.
- 1797 — вперше було використано сучасний італійський прапор.
- 1839 — день народження фотографії
- 1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско офіційно закінчив першу навколосвітню подорож на велосипеді, проїхавши 13 500 миль.
- 1924 — в Одеській окрузі під час різдвяних торгів пройшли єврейські погроми під антирадянськими і антисемітськими гаслами, які перекинулися і на Ольвіополь.
- 1927 — відбувся перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.
- 1929 — у Нью-Йорку вперше у всього світі почали продавати молоко у картонних пакетах.
- 1929 — у друк один із перших пригодницьких коміксів "Тарзан".
- 1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі повідомив, що отримав перші фотографії генів.
- 1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність водневої бомби.
- 1979 — в'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.
- 1992 — Португалія визнала незалежність України.
- 1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон.
- 1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.
- 2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ
- 1501 — Григорій XIII, Папа Римський, який ввів у всіх католицьких країнах григоріанський календар.
- 1800 — Міллард Філлмор, 13 президент США
- 1827 — Сендфорд Флемінг, канадський інженер та винахідник.
- 1834 — Філіпп Рейс, німецький фізик, який винайшов телефон.
- 1853 — Микола Аркас, український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик.
- 1871 — Еміль Борель, французький математик.
- 1889 — Михайло-Лев Рудницький, український літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот, дійсний член НТШ, професор і декан філологічного факультету Львівського університету, звинувачений у "націоналізмі"
- 1899 — Франсіс Пуленк, французький композитор.
- 1909 — Степан Щурат, український учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х.
- 1925 — Джеральд Даррел, англійський натураліст і письменник.
- 1928 — Яків Лапинський, радянський, український композитор, педагог.
- 1928 — Антон Муха, український композитор, музикознавець.
- 1945 — Юхим Гусар, український письменник, журналіст, лауреат літературно-мистецьких премій імені Івана Бажанського, Григорія Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олекси Романця.
- 1964 — Ніколас Кейдж (Ніколас Коппола), американський актор (Найкращі часи, Поцілунок вампіра, Викрасти за 60 секунд, Наввипередки з Місяцем)
- 1966 — Коррі Сандерс, південноафриканський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії.
- 1972 — Дональд Брашир, американський хокеїст.
- 1985 — Льюїс Гамільтон, британський автогонщик, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;
- Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;
- Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;
- Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;
- Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку;
- Не можна братись за важку фізичну роботу;
- Не можна прибирати вдома та вишивати;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна піддаватись поганим звичкам;
- Не можна тримати на когось зло.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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