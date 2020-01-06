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7 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 січня – вівторок

Сьогодні, 7 січня, християни відзначають Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають одне з головних християнських свят – Різдво. Встановлено воно на честь появи на світ Ісуса Христа, народженого від Діви Марії. Передує святу 40-денний піст. Точна дата народження на світ Месії невідома, тож католицька церква відзначає свято 25 грудня, а православна – 7 січня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1558 – французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.
  • 1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера – Іо, Європу і Ганімед.
  • 1714 – британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку, яка ніколи не була прийнята до виробництва.
  • 1782 – відкрився перший американський комерційний банк, Bank of North America.
  • 1785 – француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.
  • 1797 – вперше використаний сучасний італійський прапор.
  • 1839 – день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.
  • 1887 – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.
  • 1919 – після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.
  • 1924 – в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими та антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.
  • 1927 – зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.
  • 1929 – у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.
  • 1929 – вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів – "Тарзан".
  • 1949 – університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.
  • 1949 – офіційно ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПРП, як транзитний табір для українців запідозрених у зв'язках з ОУН та УПА, і створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали у "табір праці". У 1947-1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.
  • 1953 – президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.
  • 1979 – в'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.
  • 1980 Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії.
  • 1989 – наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.
  • 1992 – Португалія визнала незалежність України.
  • 1992 – телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.
  • 1999 – у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.
  • 2015 – теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції та застрелені під час штурму.

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ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ

  • 1 р. до н.е. Ісус Христос – Син Божий, що прийшов на світ за для визволення людства у християнській традиції.
  • 1501 – Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив у всіх католицьких країнах григоріанський календар.
  • 1827 – Сендфорд Флемінг, канадський інженер шотландського походження, винахідник.
  • 1834 – Йоганн Рейс, німецький фізик, винахідник телефону.
  • 1847 – Олександр Карпінський, геолог.
  • 1853 – Микола Аркас, український історик.
  • 1859 – Еліезер Бен-Єгуда (Лейзер-Іцхок Перельман), єврейський філолог, лінгвіст, громадський діяч.
  • 1871 – Еміль Борель, французький математик.
  • 1889 – Михайло-Лев Рудницький, літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот, дійсний член НТШ, професор і декан філологічного факультету Львівського університету, звинувачений у "націоналізмі".
  • 1899 – Франсіс Пуленк, французький композитор.
  • 1909 – Степан Щурат, учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х.
  • 1910 – Гліб Лозино-Лозинський, український і російський конструктор авіаційних і космічних двигунів.
  • 1925 – Джеральд Даррелл, англійський натураліст і письменник.
  • 1928 – Лапинський Яків Наумович, радянський, український композитор, педагог.
  • 1928 – Муха Антон Іванович, український композитор, музикознавець.
  • 1930 – Денисенко Володимир Терентійович, український кінорежисер і сценарист. Чоловік Наталії Наум. Батько Тараса та Олександра Денисенків.
  • 1942 – Василь Алексєєв, важкоатлет, 79-разовий рекордсмен світу.
  • 1945 – Юхим Гусар, український письменник, журналіст, лауреат літературно-мистецьких премій імені Івана Бажанського, Григорія Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олекси Романця.
  • 1964 Ніколас Кейдж (Ніколас Коппола), американський кіноактор, режисер, продюсер.
  • 1966 – Коррі Сандерс, південноафриканський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії.
  • 1972 – Дональд Брашир, американський хокеїст.
  • 1974 – Жеваго Костянтин Валентинович, український бізнесмен-мільярдер, політик.
  • 1985 – Льюїс Гамільтон, британський автогонщик, пілот Формули-1. Віцечемпіон світу 2007-го. Чемпіон світу 2008 року.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Існує досить багато прикмет, пов'язаних з цим світлим святом. Прикмети про погоду на Різдво:

  • Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
  • Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
  • Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.
  • Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
  • Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.
  • Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.
  • Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
  • Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.

Прикмети з Різдвом Христовим:

  • Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
  • Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
  • Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
  • Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
  • Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
  • Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
  • Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
  • Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

На який день випало Різдво Христове:

  • понеділок – літо буде теплим і порадує великим урожаєм грибів
  • вівторок – рік вдалий для укладення шлюбу
  • середа – рибалка і полювання будуть успішними
  • четвер – фортуна посміхнеться незаміжнім дівчатам
  • п'ятниця – зима буде довгою, а літо – коротким
  • субота – о кінці зими буде багато дощів
  • неділя – рік буде хорошим і принесе людям багато радісних подій
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Існують певні заборони, що не можна робити на Різдво Христове.

  • Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають. Але в цей день можна загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір'ям, воно обов'язково збудеться.
  • Не можна купатися, тож приймати водні процедури потрібно заздалегідь. Зустрічати Різдво необхідно чистими душею і тілом.
  • Не можна займатися справами по господарству, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.
  • Не можна фарбувати та стригти волосся.
  • Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.
  • Не можна господарям залишати стіл раніше гостей. Існує думка, що якщо господар раніше гостей покине стіл, то бути йому весь рік неприкаяному.
  • Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.
  • Не можна ставити на стіл порожні тарілки. Обов'язково хоч щось, але має на них лежати.
  • Не можна ходити на полювання та вбивати звірів.
  • Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.
  • Не можна виносити сміття.
  • Не можна ходити в ліс і на риболовлю. Інакше можна потривожити русалок і лісовика.
  • Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.
  • Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.
  • Не можна відзначати свято одному.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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