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7 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 січня, християни відзначають Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначають одне з головних християнських свят – Різдво. Встановлено воно на честь появи на світ Ісуса Христа, народженого від Діви Марії. Передує святу 40-денний піст. Точна дата народження на світ Месії невідома, тож католицька церква відзначає свято 25 грудня, а православна – 7 січня.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1558 – французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.
- 1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера – Іо, Європу і Ганімед.
- 1714 – британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку, яка ніколи не була прийнята до виробництва.
- 1782 – відкрився перший американський комерційний банк, Bank of North America.
- 1785 – француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.
- 1797 – вперше використаний сучасний італійський прапор.
- 1839 – день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.
- 1887 – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.
- 1919 – після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.
- 1924 – в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими та антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.
- 1927 – зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.
- 1929 – у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.
- 1929 – вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів – "Тарзан".
- 1949 – університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.
- 1949 – офіційно ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПРП, як транзитний табір для українців запідозрених у зв'язках з ОУН та УПА, і створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали у "табір праці". У 1947-1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.
- 1953 – президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.
- 1979 – в'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.
- 1980 – Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії.
- 1989 – наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.
- 1992 – Португалія визнала незалежність України.
- 1992 – телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.
- 1999 – у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.
- 2015 – теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції та застрелені під час штурму.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ
- 1 р. до н.е. Ісус Христос – Син Божий, що прийшов на світ за для визволення людства у християнській традиції.
- 1501 – Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив у всіх католицьких країнах григоріанський календар.
- 1827 – Сендфорд Флемінг, канадський інженер шотландського походження, винахідник.
- 1834 – Йоганн Рейс, німецький фізик, винахідник телефону.
- 1847 – Олександр Карпінський, геолог.
- 1853 – Микола Аркас, український історик.
- 1859 – Еліезер Бен-Єгуда (Лейзер-Іцхок Перельман), єврейський філолог, лінгвіст, громадський діяч.
- 1871 – Еміль Борель, французький математик.
- 1889 – Михайло-Лев Рудницький, літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот, дійсний член НТШ, професор і декан філологічного факультету Львівського університету, звинувачений у "націоналізмі".
- 1899 – Франсіс Пуленк, французький композитор.
- 1909 – Степан Щурат, учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х.
- 1910 – Гліб Лозино-Лозинський, український і російський конструктор авіаційних і космічних двигунів.
- 1925 – Джеральд Даррелл, англійський натураліст і письменник.
- 1928 – Лапинський Яків Наумович, радянський, український композитор, педагог.
- 1928 – Муха Антон Іванович, український композитор, музикознавець.
- 1930 – Денисенко Володимир Терентійович, український кінорежисер і сценарист. Чоловік Наталії Наум. Батько Тараса та Олександра Денисенків.
- 1942 – Василь Алексєєв, важкоатлет, 79-разовий рекордсмен світу.
- 1945 – Юхим Гусар, український письменник, журналіст, лауреат літературно-мистецьких премій імені Івана Бажанського, Григорія Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олекси Романця.
- 1964 – Ніколас Кейдж (Ніколас Коппола), американський кіноактор, режисер, продюсер.
- 1966 – Коррі Сандерс, південноафриканський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії.
- 1972 – Дональд Брашир, американський хокеїст.
- 1974 – Жеваго Костянтин Валентинович, український бізнесмен-мільярдер, політик.
- 1985 – Льюїс Гамільтон, британський автогонщик, пілот Формули-1. Віцечемпіон світу 2007-го. Чемпіон світу 2008 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Існує досить багато прикмет, пов'язаних з цим світлим святом. Прикмети про погоду на Різдво:
- Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
- Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
- Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.
- Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
- Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.
- Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.
- Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
- Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.
Прикмети з Різдвом Христовим:
- Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
- Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
- Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
- Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
- Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
- Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
- Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.
На який день випало Різдво Христове:
- понеділок – літо буде теплим і порадує великим урожаєм грибів
- вівторок – рік вдалий для укладення шлюбу
- середа – рибалка і полювання будуть успішними
- четвер – фортуна посміхнеться незаміжнім дівчатам
- п'ятниця – зима буде довгою, а літо – коротким
- субота – о кінці зими буде багато дощів
- неділя – рік буде хорошим і принесе людям багато радісних подій
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Існують певні заборони, що не можна робити на Різдво Христове.
- Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають. Але в цей день можна загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір'ям, воно обов'язково збудеться.
- Не можна купатися, тож приймати водні процедури потрібно заздалегідь. Зустрічати Різдво необхідно чистими душею і тілом.
- Не можна займатися справами по господарству, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.
- Не можна фарбувати та стригти волосся.
- Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.
- Не можна господарям залишати стіл раніше гостей. Існує думка, що якщо господар раніше гостей покине стіл, то бути йому весь рік неприкаяному.
- Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.
- Не можна ставити на стіл порожні тарілки. Обов'язково хоч щось, але має на них лежати.
- Не можна ходити на полювання та вбивати звірів.
- Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.
- Не можна виносити сміття.
- Не можна ходити в ліс і на риболовлю. Інакше можна потривожити русалок і лісовика.
- Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.
- Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.
- Не можна відзначати свято одному.
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