7 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 січня, християни відзначають Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають одне з головних християнських свят – Різдво. Встановлено воно на честь появи на світ Ісуса Христа, народженого від Діви Марії. Передує святу 40-денний піст. Точна дата народження на світ Месії невідома, тож католицька церква відзначає свято 25 грудня, а православна – 7 січня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1558 – французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.

1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера – Іо, Європу і Ганімед.

1714 – британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку, яка ніколи не була прийнята до виробництва.

1782 – відкрився перший американський комерційний банк, Bank of North America.

1785 – француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.

1797 – вперше використаний сучасний італійський прапор.

1839 – день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.

1887 – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.

1919 – після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.

1924 – в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими та антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.

1927 – зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.

1929 – у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.

1929 – вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів – "Тарзан".

1949 – університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.

1949 – офіційно ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПРП, як транзитний табір для українців запідозрених у зв'язках з ОУН та УПА, і створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали у "табір праці". У 1947-1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.

1953 – президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.

1979 – в'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.

1980 – Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії.

– 1989 – наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.

1992 – Португалія визнала незалежність України.

1992 – телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 – у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

2015 – теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції та застрелені під час штурму.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ

1 р. до н.е. Ісус Христос – Син Божий, що прийшов на світ за для визволення людства у християнській традиції.

1501 – Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив у всіх католицьких країнах григоріанський календар.

1827 – Сендфорд Флемінг, канадський інженер шотландського походження, винахідник.

1834 – Йоганн Рейс, німецький фізик, винахідник телефону.

1847 – Олександр Карпінський, геолог.

1853 – Микола Аркас, український історик.

1859 – Еліезер Бен-Єгуда (Лейзер-Іцхок Перельман), єврейський філолог, лінгвіст, громадський діяч.

1871 – Еміль Борель, французький математик.

1889 – Михайло-Лев Рудницький, літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот, дійсний член НТШ, професор і декан філологічного факультету Львівського університету, звинувачений у "націоналізмі".

1899 – Франсіс Пуленк, французький композитор.

1909 – Степан Щурат, учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х.

1910 – Гліб Лозино-Лозинський, український і російський конструктор авіаційних і космічних двигунів.

1925 – Джеральд Даррелл, англійський натураліст і письменник.

1928 – Лапинський Яків Наумович, радянський, український композитор, педагог.

1928 – Муха Антон Іванович, український композитор, музикознавець.

1930 – Денисенко Володимир Терентійович, український кінорежисер і сценарист. Чоловік Наталії Наум. Батько Тараса та Олександра Денисенків.

1942 – Василь Алексєєв, важкоатлет, 79-разовий рекордсмен світу.

1945 – Юхим Гусар, український письменник, журналіст, лауреат літературно-мистецьких премій імені Івана Бажанського, Григорія Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олекси Романця.

1964 – Ніколас Кейдж (Ніколас Коппола), американський кіноактор, режисер, продюсер.

– 1966 – Коррі Сандерс, південноафриканський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії.

1972 – Дональд Брашир, американський хокеїст.

1974 – Жеваго Костянтин Валентинович, український бізнесмен-мільярдер, політик.

1985 – Льюїс Гамільтон, британський автогонщик, пілот Формули-1. Віцечемпіон світу 2007-го. Чемпіон світу 2008 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Існує досить багато прикмет, пов'язаних з цим світлим святом. Прикмети про погоду на Різдво:

Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.

Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.

Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.

Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.

Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.

Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.

Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.

Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.

Прикмети з Різдвом Христовим:

Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.

Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.

Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.

Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.

Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.

Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.

Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

​На який день випало Різдво Христове:

понеділок – літо буде теплим і порадує великим урожаєм грибів

вівторок – рік вдалий для укладення шлюбу

середа – рибалка і полювання будуть успішними

четвер – фортуна посміхнеться незаміжнім дівчатам

п'ятниця – зима буде довгою, а літо – коротким

субота – о кінці зими буде багато дощів

неділя – рік буде хорошим і принесе людям багато радісних подій

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Існують певні заборони, що не можна робити на Різдво Христове.

Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають. Але в цей день можна загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір'ям, воно обов'язково збудеться.

Не можна купатися, тож приймати водні процедури потрібно заздалегідь. Зустрічати Різдво необхідно чистими душею і тілом.

Не можна займатися справами по господарству, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.

Не можна фарбувати та стригти волосся.

Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.

Не можна господарям залишати стіл раніше гостей. Існує думка, що якщо господар раніше гостей покине стіл, то бути йому весь рік неприкаяному.

Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.

Не можна ставити на стіл порожні тарілки. Обов'язково хоч щось, але має на них лежати.

Не можна ходити на полювання та вбивати звірів.

Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.

Не можна виносити сміття.

Не можна ходити в ліс і на риболовлю. Інакше можна потривожити русалок і лісовика.

Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.

Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.

Не можна відзначати свято одному.

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