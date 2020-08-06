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7 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 серпня, віряни вшановують пам'ять святої Анни – матері Марії, яка народила Ісуса Христа.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
7 серпня вшановується пам'ять святої Анни, матері Марії, яка народила Ісуса Христа. Анна народилася в родині священника і вийшла заміж за Іоакима, з яким жила в Назареті. Попри численні спроби зачати дитину, дітей у сімейної пари так і не з'явилося. Але одного разу Іоаким, пішов у пустелю, з'явився ангел, який повідомив, що Анна незабаром повинна народити дочку. Іоаким повернувся додому, і незабаром його дружина, дійсно, народила дівчинку. Ім'я Марія отримала лише на 15-й день за іудейським звичаєм.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Макар, Олімпіада. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1840 – у Британії дітям заборонили освоювати професію сажотрусів.
- 1858 – місто Оттава обране англійською королевою Вікторією як столиця Канади.
- 1932 – в СРСР прийнято сумнозвісний "закон про п'ять колосків"
- 1960 – революційний лідер Куби Фідель Кастро оголосив про націоналізацію всіх американських підприємств.
- 1960 – африканська держава Кот-д'Івуар проголосила незалежність від Франції.
- 1968 – натовп демонстрантів в Лондоні закидав камінням посольство СРСР
- 1985 – медійна корпорація Бі-бі-сі відмовилася показати документальний фільм про події в Північній Ірландії, у відповідь на це британські журналісти провели одноденний страйк.
- 1988 – австралійський медійний магнат Руперт Мердок збільшує свою імперію і купує наймасовіший американський журнал TV Guide.
- 1990 – ООН ввела економічні санкції проти Іраку, це була відповідь на агресію Іраку проти Кувейту.
- 1993 – в Лондоні частина королівського Букінгемського палацу відкрилася для туристів.
- 1998 – здійснені теракти проти посольств США в Кенії і Танзанії.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ
- 1560 – угорська графиня Єлизавета Баторі (внесена до Книги рекордів Гіннесса, як наймасовіший вбивця: забила більше 600 дівчат з метою отримання їх крові, яку використовувала під час купання, щоб омолодитися).
- 1819 – Пантелеймон Куліш, український письменник, поет, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства.
- 1867 – німецький художник-експресіоніст Еміль Нольде.
- 1942 – актор і продюсер Тобін Белл (зіграв роль Джона Крамера в культової серії фільмів "Пила").
- 1947 – народна артистка СРСР і співачка Софія Ротару.
- 1960 – американський актор Девід Духовни
- 1962 – квебекський співак і актор Брюно Пельтьє.
- 1966 – засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.
- 1975 – знаменита голлівудська актриса, Шарліз Терон (на її честь закладена Зірка на Голлівудському бульварі).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Світло і тепло 7 серпня, прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.
- Вранці холодно, зима теж студеною буде.
- Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима до грудня місяць.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується виходити вночі на вулицю
- Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней
- Краще не конфліктувати в цей день
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