7 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 серпня, віряни вшановують пам'ять святої Анни – матері Марії, яка народила Ісуса Христа.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

7 серпня вшановується пам'ять святої Анни, матері Марії, яка народила Ісуса Христа. Анна народилася в родині священника і вийшла заміж за Іоакима, з яким жила в Назареті. Попри численні спроби зачати дитину, дітей у сімейної пари так і не з'явилося. Але одного разу Іоаким, пішов у пустелю, з'явився ангел, який повідомив, що Анна незабаром повинна народити дочку. Іоаким повернувся додому, і незабаром його дружина, дійсно, народила дівчинку. Ім'я Марія отримала лише на 15-й день за іудейським звичаєм.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Макар, Олімпіада. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1840 – у Британії дітям заборонили освоювати професію сажотрусів.

1858 – місто Оттава обране англійською королевою Вікторією як столиця Канади.

1932 – в СРСР прийнято сумнозвісний "закон про п'ять колосків"

1960 – революційний лідер Куби Фідель Кастро оголосив про націоналізацію всіх американських підприємств.

1960 – африканська держава Кот-д'Івуар проголосила незалежність від Франції.

1968 – натовп демонстрантів в Лондоні закидав камінням посольство СРСР

1985 – медійна корпорація Бі-бі-сі відмовилася показати документальний фільм про події в Північній Ірландії, у відповідь на це британські журналісти провели одноденний страйк.

1988 – австралійський медійний магнат Руперт Мердок збільшує свою імперію і купує наймасовіший американський журнал TV Guide.

1990 – ООН ввела економічні санкції проти Іраку, це була відповідь на агресію Іраку проти Кувейту.

1993 – в Лондоні частина королівського Букінгемського палацу відкрилася для туристів.

1998 – здійснені теракти проти посольств США в Кенії і Танзанії.

Букінгем

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ

1560 – угорська графиня Єлизавета Баторі (внесена до Книги рекордів Гіннесса, як наймасовіший вбивця: забила більше 600 дівчат з метою отримання їх крові, яку використовувала під час купання, щоб омолодитися).

1819 – Пантелеймон Куліш, український письменник, поет, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства.

1867 – німецький художник-експресіоніст Еміль Нольде.

1942 – актор і продюсер Тобін Белл (зіграв роль Джона Крамера в культової серії фільмів "Пила").

1947 – народна артистка СРСР і співачка Софія Ротару.

1960 – американський актор Девід Духовни

1962 – квебекський співак і актор Брюно Пельтьє.

1966 – засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.

1975 – знаменита голлівудська актриса, Шарліз Терон (на її честь закладена Зірка на Голлівудському бульварі).

Пантелеймон Куліш

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Світло і тепло 7 серпня, прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.

Вранці холодно, зима теж студеною буде.

Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима до грудня місяць.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується виходити вночі на вулицю

Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней

Краще не конфліктувати в цей день

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