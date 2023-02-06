7 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День безпеки в Інтернеті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують День пам'яті святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День безпеки в Інтернеті

1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах).

1942 — на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх.

1968 — пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію Ґреммі.

1991 — тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10.

1992 — 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу.

1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України.

2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛЮТОГО

1904 — Ґленн Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду.

1906 — Олег Антонов, український радянський авіаконструктор.

1906 — Пуї, останній імператор Китаю династії Цін (1908—1912), глава Маньчжурської держави (1932—1945).

1926 — Костянтин Феоктистов, радянський космонавт і конструктор космічної техніки.

1932 — Степан Костишин, український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету (1987–2005).

1946 — Гектор Бабенко, бразильський кінорежисер українського походження, лавреат Оскара.

1949 — Алан Ланкастер, один із засновників англійського рок-гурту Status Quo.

1960 — Дітер Болен, німецький попмузикант (Modern Talking, Blue System).

1963 — Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, американська астронавтка українського походження.

1978 — Ештон Кучер, американський актор, ведучий та продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода до обіду, таким буде грудень. По погоді після обіду судили про лютий наступного року.

Сніг випав у день Григорія – чергова зима прийде нескоро.

Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі – чекайте на сильні морози.

Сильний снігопад – прикмета того, що буде рання осінь.

Чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не слід сьогодні робити масаж.

Не рекомендується цього дня лаятися вголос.

Краще не їсти і не ловити цього дня рибу.

Читайте також: Як заснути після важкої нічної зміни: 3 поради від експертів