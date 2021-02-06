7 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День балету, а віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 7 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.

У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День балету

1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року"

1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний

1889 – американець Герман Голеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину

1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха

1940 – Геті Макдауел стала першою негритянкою, нагородженою Оскаром, за роль другого плану у фільмі "Віднесені вітром"

1968 – пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію "Гремі"

1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України

1998 – у японському місті Нагано відкриваються XVIII зимові Олімпійські ігри

2010 – відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛЮТОГО

1478 – Томас Мор, англійський гуманіст, письменник, державний діяч (страчений в 1535 році)

1693 – Анна Іванівна, російська імператриця з 1730 роки; племінниця Петра I

1804 – Микола Маркевич, український історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор

1812 – Чарльз Дікенс, англійський письменник

1840 – Джон Філіп Голанд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США

1847 – Олександр Русов, український етнограф, фольклорист, сатирик, громадський діяч

1904 – Гленн Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду

1906 – Олег Костянтинович Антонов, радянський авіаконструктор

1926 – Костянтин Петрович Феоктистов, радянський космонавт і конструктор космічної техніки

1932 – Степан Костишин, український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету

1949 – Алан Ланкастер, член англійської рок-групи Status Quo

1960 – Дітер Болен, німецький попмузикант (Modern Talking, Blue System)

1971 – Аніта Цой, російська співачка корейського походження

1975 – Вес Борланд, американський музикант, найбільш відомий як гітарист групи Limp Bizkit

1978 – Ештон Катчер, американський актор (Ефект метелика, Одного разу у Вегасі)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Григорія Богослова спостерігали за погодою протягом дня:

який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими;

погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими;

сніг випав – наступна зима буде пізньою;

сильний снігопад – до ранньої осені.

Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.

Капель дзвенить з дахів – до морозу.

Синиця з ранку співає – до похолодання.

Горобці кричать – чекай відлиги.

Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.

А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто ображатися на близьких через дрібниці

Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся

Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

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