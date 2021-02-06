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7 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 лютого – неділя

Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День балету, а віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 7 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.

У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День балету
  • 1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року"
  • 1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний
  • 1889 – американець Герман Голеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину
  • 1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха
  • 1940 – Геті Макдауел стала першою негритянкою, нагородженою Оскаром, за роль другого плану у фільмі "Віднесені вітром"
  • 1968 – пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію "Гремі"
  • 1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України
  • 1998 – у японському місті Нагано відкриваються XVIII зимові Олімпійські ігри
  • 2010 – відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович
7 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 446555

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛЮТОГО

  • 1478 – Томас Мор, англійський гуманіст, письменник, державний діяч (страчений в 1535 році)
  • 1693 – Анна Іванівна, російська імператриця з 1730 роки; племінниця Петра I
  • 1804 – Микола Маркевич, український історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор
  • 1812 – Чарльз Дікенс, англійський письменник
  • 1840 – Джон Філіп Голанд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США
  • 1847 – Олександр Русов, український етнограф, фольклорист, сатирик, громадський діяч
  • 1904 – Гленн Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду
  • 1906 – Олег Костянтинович Антонов, радянський авіаконструктор
  • 1926 – Костянтин Петрович Феоктистов, радянський космонавт і конструктор космічної техніки
  • 1932 – Степан Костишин, український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету
  • 1949 – Алан Ланкастер, член англійської рок-групи Status Quo
  • 1960 – Дітер Болен, німецький попмузикант (Modern Talking, Blue System)
  • 1971 – Аніта Цой, російська співачка корейського походження
  • 1975 – Вес Борланд, американський музикант, найбільш відомий як гітарист групи Limp Bizkit
  • 1978 – Ештон Катчер, американський актор (Ефект метелика, Одного разу у Вегасі)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Григорія Богослова спостерігали за погодою протягом дня:

  • який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими;
  • погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими;
  • сніг випав – наступна зима буде пізньою;
  • сильний снігопад – до ранньої осені.
  • Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.
  • Капель дзвенить з дахів – до морозу.
  • Синиця з ранку співає – до похолодання.
  • Горобці кричать – чекай відлиги.
  • Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.
  • А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто ображатися на близьких через дрібниці
  • Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
  • Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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