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7 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Григорій або Богослов, єпископ Назіанза і Сасими, патріарх Константинополя (380-381), видатний церковний діяч і мислитель. Був у дружніх відносинах з Василем Великим. Прагнув до самоти і аскетичного життя, але під впливом Василя і обставин активно займався пастирською діяльністю і виявився втягнутим в релігійну боротьбу. Був головою Другого Вселенського собору 381 року, але інтриги церковних діячів змусили його покинути собор, а з ним і пост патріарха Константинополя.

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Святитель Григорій Богослов

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 7 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року"
  • 1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний
  • 1889 – американець Герман Голеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину
  • 1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха
  • 1940 – Геті Макдауел стала першою негритянкою, нагородженою Оскаром, за роль другого плану у фільмі "Віднесені вітром"
  • 1968 – пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію "Гремі"
  • 1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України
  • 1998 – у японському місті Нагано відкриваються XVIII зимові Олімпійські ігри
  • 2010 – відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович
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SOS

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛЮТОГО

  • 1478 – Томас Мор, англійський гуманіст, письменник, державний діяч (страчений в 1535 році)
  • 1693 – Анна Іванівна, російська імператриця з 1730 роки; племінниця Петра I
  • 1804 – Микола Маркевич, український історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор
  • 1812 – Чарльз Дікенс, англійський письменник
  • 1840 – Джон Філіп Голанд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США
  • 1847 – Олександр Русов, український етнограф, фольклорист, сатирик, громадський діяч
  • 1904 – Гленн Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду
  • 1906 – Олег Костянтинович Антонов, радянський авіаконструктор
  • 1926 – Костянтин Петрович Феоктистов, радянський космонавт і конструктор космічної техніки
  • 1932 – Степан Костишин, український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету
  • 1949 – Алан Ланкастер, член англійської рок-групи Status Quo
  • 1960 – Дітер Болен, німецький поп-музикант (Modern Talking, Blue System)
  • 1971 – Аніта Цой, російська співачка корейського походження
  • 1975 – Вес Борланд, американський музикант, найбільш відомий як гітарист групи Limp Bizkit
  • 1978 – Ештон Катчер, американський актор (Ефект метелика, Одного разу у Вегасі)
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Томас Мор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сніг випав в день Григорія – зима прийде нескоро
  • Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі – чекайте сильних морозів
  • Яким є день до полудня, таким буде грудень і січень наступного року

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто ображатися на близьких через дрібниці
  • Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
  • Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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