На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 5
Сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Григорій або Богослов, єпископ Назіанза і Сасими, патріарх Константинополя (380-381), видатний церковний діяч і мислитель. Був у дружніх відносинах з Василем Великим. Прагнув до самоти і аскетичного життя, але під впливом Василя і обставин активно займався пастирською діяльністю і виявився втягнутим в релігійну боротьбу. Був головою Другого Вселенського собору 381 року, але інтриги церковних діячів змусили його покинути собор, а з ним і пост патріарха Константинополя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 7 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року"
- 1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний
- 1889 – американець Герман Голеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину
- 1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха
- 1940 – Геті Макдауел стала першою негритянкою, нагородженою Оскаром, за роль другого плану у фільмі "Віднесені вітром"
- 1968 – пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію "Гремі"
- 1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України
- 1998 – у японському місті Нагано відкриваються XVIII зимові Олімпійські ігри
- 2010 – відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛЮТОГО
- 1478 – Томас Мор, англійський гуманіст, письменник, державний діяч (страчений в 1535 році)
- 1693 – Анна Іванівна, російська імператриця з 1730 роки; племінниця Петра I
- 1804 – Микола Маркевич, український історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор
- 1812 – Чарльз Дікенс, англійський письменник
- 1840 – Джон Філіп Голанд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США
- 1847 – Олександр Русов, український етнограф, фольклорист, сатирик, громадський діяч
- 1904 – Гленн Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду
- 1906 – Олег Костянтинович Антонов, радянський авіаконструктор
- 1926 – Костянтин Петрович Феоктистов, радянський космонавт і конструктор космічної техніки
- 1932 – Степан Костишин, український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету
- 1949 – Алан Ланкастер, член англійської рок-групи Status Quo
- 1960 – Дітер Болен, німецький поп-музикант (Modern Talking, Blue System)
- 1971 – Аніта Цой, російська співачка корейського походження
- 1975 – Вес Борланд, американський музикант, найбільш відомий як гітарист групи Limp Bizkit
- 1978 – Ештон Катчер, американський актор (Ефект метелика, Одного разу у Вегасі)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сніг випав в день Григорія – зима прийде нескоро
- Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі – чекайте сильних морозів
- Яким є день до полудня, таким буде грудень і січень наступного року
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто ображатися на близьких через дрібниці
- Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
- Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця
Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
-
21:19Як не постраждати під час ожеледиці
-
21:017 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Три вчинки чоловіка, які жінка помилково вважає зрадою
-
20:45Найгірша подруга 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1
-
20:20Кохана Роналду презентувала йому на день народження цікавий подарунок
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
19:53Як будильник впливає на здоров'я організму
-
19:43Lamborghini відреставрувала рідкісну Miura SVJ
-
19:24Главу митниці Максима Нефьодова помітили на закритому секс-шоу (відео 18+)
-
19:13Метушливий койот і повільний борсук стали зірками мережі: кумедне відео
-
18:55Яка музика краще підходить для тренувань
-
18:41Apple Watch заткнули за пояс швейцарські годинники: як їм це вдалося
-
18:21Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
18:01Гороскоп на 7 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як перевірити свою сумісність з потенційною другою половинкою
-
17:41Apple планує перетворити iPhone на універсальний ключ для автомобіля
-
17:20Найкрасивіша жінка у світі знялася у мереживному корсеті
-
17:13Jeep Gladiator підготували для підкорення пустель
-
17:07Магнітні бурі у лютому 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
16:52У мережі показали наслідки сніжної негоди в Україні
-
16:42Ось що категорично не можна поєднувати з кавою
-
16:25Українців попередили про потужну магнітну бурю
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
10:20Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
-
07:14Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад
- 05 лютого
-
21:10Сашко Положинський йде з гурту Тартак: відеозвернення співака
-
19:00Роналду чи Неймар? Тест про футболістів для справжніх вболівальників
-
17:33Україну засипало снігом: красиві фото і прикольні меми з соцмереж
-
14:31Луї Сі Кей вперше виступить в Україні: жарти і цитати скандального коміка
-
11:27Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі
-
09:23Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час
-
07:30В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто
- 04 лютого
-
21:31Саме ці жінки найбільше люблять секс
-
20:00Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів
-
18:31Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
-
16:00ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
-
14:15Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
-
12:14Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android
-
11:36KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
07:15Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
- 03 лютого
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем